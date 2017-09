Nuove carrozzine per il trasporto dei pazienti all’Ospedale di Udine

UDINE - Con le prime 50 carrozzine, dislocate in 5 stazioni di alloggio/deposito negli spazi dell’Ospedale 'Santa Maria della Misericordia' di Udine, migliora il servizio di accoglienza a favore di persone che hanno difficoltà nella deambulazione. Si tratta di un sistema integrato di mobilità assistita costituito da carrozzine di trasferimento (ancorate a stazioni di alloggio/deposito) che saranno prelevate e depositate dai cittadini attraverso un sistema di blocco-lucchetto a moneta che funziona indifferentemente con una moneta da 50 centesimi, 1 o 2 euro. La moneta viene poi recuperata depositando la carrozzina nelle apposite rastrelliere situate nel punto più vicino alla destinazione o nuovamente al punto di partenza, con lo stesso meccanismo in uso per i carrelli dei supermercati.

Le carrozzine, specificatamente progettate e adibite al trasporto sicuro di pazienti in ambiente ospedaliero, sono estremamente leggere e maneggevoli, particolarmente adatte a raggiungere i vari reparti dell’Ospedale, anche su lunghi percorsi. Le istruzioni per l’utilizzo delle carrozzine sono disponibili sui totem informativi dei vari punti di raccolta. «Un costante impegno per migliorare la mobilità interna all’area ospedaliera - ha sottolineato Mauro Delendi, direttore generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine - allo scopo di assicurare un mezzo di trasporto assistito che garantisca il massimo livello di sicurezza e di comfort, riducendo lo sforzo degli accompagnatori».

La Direzione aziendale invita l’utenza ad usufruire delle carrozzine riponendo il mezzo, una volta utilizzato, in una delle cinque stazioni di riferimento così da non pregiudicarne l’uso da parte di altre persone che ne avessero bisogno.

Le carrozzine sono posizionate in 5 punti e precisamente nel seminterrato del Padiglione 1, nell’atrio di ingresso del Padiglione 6, nel seminterrato del Padiglione 7, nell’atrio d’ingresso del Padiglione 8 e nell’atrio d’ingresso del Padiglione 15. Dopo questa prima fase, sulla base dell’andamento del servizio e del gradimento degli ospiti, sarà valutata l’opportunità di aumentare il numero di carrozzine a disposizione.