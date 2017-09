Presentazione: 'Più veloce della luce. 23 storie di supereroi’

UDINE - ‘Più veloce della luce. 23 storie di supereroi’, una raccolta di racconti dedicati ai supereroi a cura di Luca Martini e Gianluca Morozzi ed edita da Pendragon, verrà presentato venerdì 8 settembre, presso la Libreria Ubik di Udine in piazza Marconi 5, alle 18:30. Interverranno gli autori Pierluigi Porazzi, Gianluca Morozzi, Claudio Guerra, Gianluca Mercadante. A presentare l’appuntamento ci penserà invece Paolo Medeossi, giornalista e scrittore.

Di cosa si tratta

Il supereroe. Una figura coraggiosa, altruista, nascosta da una maschera o da un semplice paio di occhiali, pronta a volare sulla città o a saltare da un palazzo per salvarci tutti. Con mantelli e costumi colorati, incredibili poteri, nemici terribili e mostruosi, e un mare di problemi. C'è chi li ha conosciuti da bambino, vedendo una copertina variopinta spuntare in un'edicola. C'è chi li ha scoperti o riscoperti in anni recenti, quando quei fantastici personaggi sono usciti dalla carta per arrivare al cinema. Ventitré scrittori alle prese con il mito, ventitré storie originali, ventitré modi differenti di volare sopra le ingiustizie del mondo, con cinismo o distacco, in modo sempre originale, ironico o profondo. Questa antologia è una raccolta di racconti dedicati ai supereroi, tra omaggi a Superman, Batman, l'Uomo Ragno, invenzioni come Capitan Spai o l'Uomo Fuco, visioni caravaggesche e grandi ritorni, come l'indimenticabile Supertognazzi. Perché tutti abbiamo sognato almeno una volta di vedere una figura colorata sfrecciare nel cielo con un mantello al posto delle ali.

