A ‘spasso’ per il Friuli in mongolfiera, per ammirare l’alba e il tramonto

UDINE - Nelle giornate di venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 settembre si terranno i prossimi voli in mongolfiera organizzati da Visitait.it – Sport&Adventure Booking. Ancora una volta il gigante pallone colorato sarà protagonista indiscusso nei cieli del Friuli Venezia Giulia nei momenti più romantici della giornata: l’alba (con partenza da Primulacco – Povoletto, alle 6, ritrovo al Campo Volo Always) e il tramonto (con partenza da Palmanova, alle 18.30).

Il pilota

Il comandante di volo è il signor Paolo Barbieri, pilota certificato dall’Enac (Ente Nazionale dell’Aviazione Civile) per il lavoro aereo ed il trasporto di passeggeri. La sua esperienza è iniziata nel 1985 e culmina con il titolo di Campione Italiano nel 1988. Negli ultimi anni si è cimentato in imprese speciali, come la trasvolata delle Alpi, e ha partecipato a oltre 20 raduni di mongolfiere e Festival in tutta Europa. Oggi, Barbieri viene considerato uno dei piloti con maggiore esperienza nel volo aerostatico in Italia.

Maggiori info su: www.visitait.it | Via Stretta del Parco 4, Buttrio | 389 6514885 | info@vistait.it |