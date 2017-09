Nuovi posti per Medicina a Udine: per Fontanini non è abbastanza

FVG - Il Miur, Ministero dell'istruzione, ha aggiornato la ripartizione di posti disponibili per l'immatricolazione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, modificando il precedente decreto del 28 giugno. Lo spostamento riguarda solo 240 posti, pari all'1% del totale e per la facoltà di Medicina e chirurgia, Udine guadagna 10 posti che vengono trasferiti da Trieste.

Un tema su cui è intervenuto il presidente della Provincia, pietro Fontanini. «L’incremento di matricole per la facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Udine è positivo, ma mi auguro sia solo l’inizio di un processo di perequazione con Trieste dove ci sono sempre più opportunità». Grazie a questo 'spostamento', i giovani che potranno intraprendere il percorso di studi all'ateneo friulano salgono così a 99. «La differenza rispetto a Trieste rimane considerevole visto che nel capoluogo giuliano vi sono 143 posti disponibili per aspiranti camici bianchi mentre a Udine sono un centinaio malgrado territorio più vasto, popolazione più numerosa, maggior numero di strutture di cura», fa notare Fontanini.



Riguardo poi alla carenza di spazi, condizione che non permetterebbe di accogliere un numero superiore di studenti rispetto a quelli assegnati, Fontanini evidenzia come «questa problematica potrebbe essere affrontata e risolta convertendo a uso didattico/laboratoriale, i locali dei presidi ospedalieri vicini a Udine, quelli di Cividale o Gemona a esempio, che sono in fase di smantellamento. La logistica non può rappresentare una complicazione considerate le realtà disponibili sul territorio - conclude Fontanini – se si tratta di concedere più opportunità ai nostri ragazzi. Le stesse offerte da Trieste che vanta un’assegnazione storica superiore rispetto a Udine con il 57% dei posti concessi all’ateneo giuliano a fronte del 43% riservati a quello friulano».