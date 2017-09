Sparito l'autovelox sulla Pontebbana: si cercano i ladri. Il danno è ingente

CODROIPO - A Codroipo è sparito un autovelox. Non è la prima volta che l’impianto posizionato sulla statale 13, all’altezza della Rhoss, subisce dei danni. Già lo scorso ottobre era stato messo fuori uso, ma non c’erano stati furti.

Un danno che supera i 100 mila euro

Questa volta il ladro (o i ladri, sono in corso le indagini per stabilirlo) ha segato per prima cosa il palo sul quale era montato l’autovelox, pare con un tagliatubi. Quindi ha rubato tutti gli attrezzi dell’impianto: la telecamera, due laser di puntamento e l’illuminatore a raggi infrarossi. Un danno che supera i 100 mila euro. Il furto è avvenuto tra lunedì 4 e martedì 5 settembre, a notte inoltrata. Il segnale, infatti, si è bloccato all’una e trenta.

L'appello ai cittadini

Le indagini sono state prese in carico dalla polizia locale del Medio Friuli che sta analizzando le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona, senza escludere alcuna pista. Le forze dell’ordine però chiedono aiuto anche alla popolazione: chiunque crede di aver visto qualcosa in quella zona tra l’1.30 alle 4 di martedì mattina, si faccia avanti al comando di Codroipo, in viale Duodo, sarà garantito l’anonimato.

Un sistema di prevenzione

L’autovelox, installato nel maggio dello scorso anno, era tarato sul limite dei 90 chilometri orari: l’obiettivo, dunque, come più volte ribadito dall’amministrazione comunale (in risposta alle polemiche), non era far cassa ma garantire maggiore sicurezza agli automobilisti in un tratto di Pontebbana particolarmente pericoloso e già teatro di numerosi incidenti, anche mortali, causati proprio dall’eccesso di velocità. Un sistema di prevenzione che ora non c’è più.