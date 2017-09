Gli eventi in programma mercoledì 6 settembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 6 settembre, a Udine e provincia, eccoli.

Mothers: storie di madri, al Palamostre

Sarà inaugurata mercoledì 6 settembre, alle 18 al Palamostre, la mostra fotografica ‘Mothers - Storie di donne. Storie di madri’, composta da 14 ritratti fotografati da Chiara Bassi, promossa dall’Assessorato alle Pari opportunità, dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Udine e da CSS Teatro stabile di innovazione del Fvg. Maggiori info, qui.

OltreConfine

Il progetto OltreConfine 15-17 curato da Cikale Operose arriva alla fase conclusiva con una restituzione teatrale itinerante che mercoledì 6 settembre approda a San Vito al Torre in Villa Steffaneo-Roncato a Crauglio, con una doppia replica alle 20.15 e alle 21.30. Per informazioni: www.oltreconfine-ww1.eu

Through Landscape 2017 nelle Valli del Natisone

A seguito del bando internazionale aperto a maggio, sono state selezionate quattro compagnie vincitrici che saranno ospitate nell’Albergo Diffuso e nell’Agriturismo Bozica. Queste avranno la possibilità di iniziare o continuare la fase di creazione dei loro progetti all’interno di spazi non convenzionali, offerti dai Comuni coinvolti. Maggiori info, qui.

Appuntamento alla Libreria Ubik di Udine

Come ti sentiresti se avessi gli strumenti per contenere i disagi che ti sta causando lo stress? Se in famiglia, come genitore, figlio, fratello, nonno, potessi vivere come vuoi tu e non come ‘si deve’? Una risposta arriva dalla Danimarca, il Paese più felice del mondo. Chiara De Marco, psicologa clinica e giuridica, terrà la conferenza ‘L’arte di essere famiglia’ mercoledì 6 settembre, alla Libreria Ubik di Udine in piazza Marconi 5, alle 18. Ragioneremo insieme sui ruoli più belli e significativi della nostra vita, cercando di capire perché troppo spesso li viviamo come imprese difficili e stressanti. Info: 0432 1481718 | udine@ubiklibri.it |