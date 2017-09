'Pizzicato' con 10 Tordi nel bagagliaio: 57enne nei guai

CIVIDALE DEL FRIULI - La polizia del commissariato di Cividale del Friuli, venerdì primo settembre, ha fermato un uomo che è stato trovato con dieci tordi, all’interno di altrettante scatole di munizioni per fucile. A.M., queste le sue iniziali del 57 enne già noto alle forze dell'ordine per precedenti analoghi, è stato dunque denunciato per detenzione e trasporto, a fini di vendita, di fauna selvatica.

I fatti

L’uomo, che vive nelle Valli del Natisone, aveva catturato i volatili con il sistema dell'uccellagione. Poi li aveva messi all’interno delle scatole sulle quali si era premurato di fare dei fori per consentire loro di respirare. Gli animali sono infatti stati trovati buone condizioni. Riposte le scatole nel bagagliaio, il 57enne - secondo le ipotesi investigative della polizia - stava andando a vendere gli animali in tutta fretta. Ogni esemplare ha un valore di circa 40 euro.

Fermato dalla polizia

E’ proprio in quel frangente che il bracconiere è stato fermato da una pattuglia: erano circa le 13.30, e gli agenti erano impegnati in un normale controllo su strada che interessava le auto in ingresso a Cividale. L’uomo si trovava al volante di una Fiat Uno di colore grigio piuttosto vecchia. Alla vista delle divise della polizia si è subito innervosito. Il suo strano atteggiamento ha portato i poliziotti a eseguire una perquisizione del mezzo e quindi a scoprire i tordi che ora sono stati sequestrati e affidati al centro di recupero della fauna selvatica di Campoformido.