Contributi per le imprese del sistema casa: tre incontri formativi da Zanutta

FVG - Tre incontri formativi sulle opportunità di contributi pubblici per le imprese del settore edilizia/casa. Li organizza Zanutta in collaborazione con la T&B e Associati di Trieste nella settimana dall’11 al 15 settembre nelle filiali di Udine, Cervignano del Friuli e Sacile. Gli eventi sono rivolti a imprese del Friuli Venezia Giulia e presentano le opportunità offerte dal nuovi bandi 2017 del Por Fers 2014-2020. Due le misure finanziabili, per un totale di 17,5 milioni di euro a disposizione delle imprese della regione: gli incentivi a fondo perduto riguardano attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e attività di innovazione di processo e dell’organizzazione.

Le domande possono essere presentate dal 18 settembre al 19 ottobre

Le modalità per accedervi gli strumenti per realizzare una progettazione di successo saranno illustrati dagli esperti nei 3 appuntamenti in programma: lunedì 11 settembre nella filiale Zanutta di Sacile (viale San Giovanni del Tempio 12), mercoledì 13 nella sede di Cervignano del Friuli (via Cisis 29 loc. Strassoldo) e venerdì 15 in quella di Udine (viale Tricesimo 200). La partecipazione è libera e gratuita con iscrizione online al link: www.zanuttaspa.it/news dove sono disponibili anche maggiori informazioni e i programmi.