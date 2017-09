La Protezione Civile del Fvg lancia una nuova allerta meteo

FVG - La protezione Civile del Fvg ha diramato una nuova allerta meteo (la 23 del 2017) per la giornata del 7 settembre (dalla mezzanotte alle 23.55). Secondo gli esperti, infatti, «Su pianura e costa» ci saranno «probabili rovesci temporaleschi che potranno dar luogo a piogge localmente intense e persistenti. Sul resto della regione possibile qualche rovescio con piogge più brevi e meno consistenti. Sulla costa al mattino soffierà vento da est o sud-est, dal pomeriggio Bora, anche sostenuta in serata». È per questa ragione che dal Centro Funzionale Decentrato di Palmanova sono state fornite indicazioni operative alle unità che presidiano il territorio alle quali è stata raccomandata «massima vigilanza, anche in concomitanza con eventuali manifestazioni all’aperto, al fine di predisporre tempestive misure di pronto intervento».

Ancora temporali

Già da giovedì, infatti, una depressione sull'alto Adriatico richiamerà correnti sciroccali che, convergendo verso bassa pianura e costa, favoriranno localmente la persistenza di condizioni di instabilità. Il verificarsi di eventuali fenomeni temporaleschi «può comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali».