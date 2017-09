Buon test precampionato per la Gsa contro i russi del Saratov

UDINE - Nella terza amichevole di precampionato, la Gsa Udine ha affrontato al Carnera, davanti a circa 300 spettatori, i russi del Saratov, che stanno svolgendo la preparazione precampionato in Italia, guidati in panchina dall’ex Reyer Venezia Andrea Mazzon.

Il punteggio dei quarti, riazzerato ogni 10’ di gioco, è stato di 21-19, 22-18, 13-19 e 15-19, con i bianconieri che si sono imposti nelle prime due frazioni e i russi nelle ultime due, a testimonianza di un sostanziale equilibrio in campo e di una forma per, i ragazzi guidati da Lino Lardi, non ancora ottimale.

Assente l’enfant prodige Diop

Ancora molto positive le prestazioni dei due stranieri Veideman e Dykes, con quest’ultimo che sembra avere già acquisito una certa leadership all’interno della squadra. Di sostanza anche le prove dei 'veterani' Ferrari, Pinton e Mortellaro, mentre sono apparsi più indietro di condizione gli altri elementi della squadra. Assente sul parquet, ma presente a bordo campo, l’enfant prodige Diop, alle prese con una lieve indisposizione.



I prossimi appuntamenti

Intanto la Gsa Udine ha comunicato che il match con la Fortitudo Bologna, valevole per il primo turno di campionato, è stato anticipato a venerdì 29 settembre, con inizio alle ore 21. I biglietti per l’incontro saranno già in vendita nel corso del Memorial Pajetta in programma al Carnera il 15 ed il 16 settembre.

Il prossimo weekend la Gsa sarà impegnata, dopo Lignano, in un altro quadrangolare, questa volta a Monfalcone. I friulani affronteranno sabato alle ore 18 i croati del Skrljevo, mentre domenica si scontreranno, a seconda dei risultati del primo turno, con la Fortitudo Agrigento guidata dal friulano Ciani ovvero con l’Alma Trieste per un nuovo appassionante derby.