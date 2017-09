Prende il via la XIII edizione di Friuli Doc

UDINE - Ai nastri di partenza la nuova edizione di Friuli Doc che prenderà il via giovedì 7 settembre, nel cuore di Udine, per una quattro giorni all’insegna del meglio dell’enogastronomia del Friuli Venezia Giulia. Nel centro storico udinese sono attese centinaia di migliaia di turisti e affezionati per assaporare tutte le prelibatezze enogastronomiche regionali. 'Uno spettacolo per ogni senso' è il tema dell’edizione XXIII che introduce il coinvolgente caleidoscopio di colori, sapori, suoni e profumi della rassegna più conosciuta della nostra Regione dove al buon cibo si affianca una vera e propria esperienza multisensoriale.

Il taglio del nastro

Toccherà alla giovane penna nera Mattia Popesso, il primo caporal maggiore della Brigata Alpina 'Julia', che ha tratto in salvo la piccola Rachele di 5 anni dopo le abbondanti nevicate dello scorso inverno in Centro-Italia, tagliare il nastro dell’edizione 2017 dal palco di piazza Libertà alle17.30. Friuli Doc é una kermesse che racconta la gente, le tradizioni e i valori di Fvg per questa ragione è stato scelto come ospite l’alpino Mattia Popesso, divenuto il simbolo della solidarietà nel momento delle tragedie, dei friulani che lavorano con operosità e umiltà.

Alla cerimonia d’apertura, introdotta dalla presentatrice ufficiale Martina Riva, interverranno l'assessore comunale alle Attività Produttive e Turistiche, Alessandro Venanzi, la presidente della Regione FVG, Debora Serracchiani, oltre ad altri amministratori e a tutti i protagonisti della kermesse. A salutare il pubblico atteso in piazza Libertà ci sarà, come di consueto, l'accompagnamento musicale della Fanfara Alpina Julia che quest’anno festeggia i 50 anni di storia.

A seguire sapzio a Ersa e Arlef

Alle 18 sarà inaugurata, alla presenza delle autorità regionali, l’Area Ersa in via Mercatovecchio dove sarà possibile scoprire le eccellenze dell’agricoltura friulana con degustazioni, incontri e laboratori.

Alle 18.30, in Sala Valle a Palazzo Morpurgo, è prevista l’inaugurazione della mostra 'Furlan, lenghe de Europe' promossa dall’ARLeF e curata dal direttore, William Cisilino, che illustra la storia, la cultura, la comunicazione e la politica linguistica attuata nel territorio friulanofono della regione e che sarà visitabile tutti i giorni fino alle 20.

Ma la XXIII edizione di Friuli Doc darà anche ampio spazio all’intrattenimento. Il programma di spettacoli e musica, seguito da Renato Pontoni e dallo staff della Pregi, prevede un centinaio di appuntamenti serali e pomeridiani e quasi 500 artisti coinvolti.

Alle 19, in piazza Matteotti, appuntamento con la grande musica: 'The Voice of Venice', Luca Foffano, tenore e voce della pop opera, famoso per aver conquistato il cuore di Venezia con la sua voce ed essere approdato anche al palcoscenico di Broadway a New York, inaugurerà l’apertura del 'Pianoforte a Tocco Libero'.

In serata Joe Bastianich protagonista

Per la prima serata della kermesse, alle 21.30 in Piazza Libertà, è previsto il ritorno da musicista di Joe Bastianich – nel 2013 aveva partecipato come testimonial - che sarà accompagnato dalla sua band nell’unica tappa in Friuli Venezia Giulia del suo tour 2017. Con il suo 'Joe Bastianich Project' il poliedrico e irriverente showman accompagnerà il pubblico in un viaggio dal country al folk fino a toccare il rock americano. In scena Joe potrà contare sulla solida esperienza di amici, grandi musicisti, che da più di un anno lo affiancano nel suo percorso musicale: sul palco e in studio. Un’occasione unica per i fan di vederlo nella nuova veste di musicista e di poterlo incontrare per scattare un selfie e scambiare assieme qualche battuta. Sempre alle 21.30, nei palchi coperti delle piazze si esibiranno cover band grandi e piccole che suoneranno tutte dal vivo: piazza San Cristoforo ospiterà i ritmi soul e R&B degli Open Circle Trio Vertical Smile e piazza XX Settembre la musica pop di Four Donkey, nel piazzale del Castello spazio allo stile Italian Vintage con Aglio, olio e Swing, mentre in piazza Primo Maggio, nuova location di questa edizione, il pubblico potrà divertirsi con la pop disco band Exes.

Per conoscere tutti i dettagli della festa e il programma è possibile scaricare la app oppure visitare il sito www.friuli-doc. In città, i visitatori potranno rivolgersi presso il PuntoInforma in via Savorgnana 12 oppure presso l’Infopoint PromoTurismoFVG di Piazza Primo Maggio 7.