Festa della Mela, conto alla rovescia per la 22^ edizione

TOLMEZZO - Riabbraccerà piazza XX Settembre l’edizione 2017 della Festa della Mela, la 22^ nella storia della kermesse agroalimentare per eccellenza di Tolmezzo, in programma sabato 16 e domenica 17 settembre, promossa dalla Nuova Pro Loco Tolmezzo, in collaborazione con l’amministrazione comunale, l’UTI della Carnia, l’Ersa, azienda agricola Pomis, Regione Fvg, Camera di Commercio, Confcommercio e Vie del Centro. Due giornate ancora una volta ricchissime di proposte che spaziano a 360 gradi inserite nel calendario degli eventi di ‘Tolmezzo Città Alpina’.

Si comincia

L’inaugurazione ufficiale è prevista per le 10 di sabato alla presenza dell’assessore regionale all’agricoltura Cristiano Shaurli. Poi il via alla festa. Fulcro dell’evento sarà la Pomis Arena con le sue mele Julia, ospitata nella rinnovata piazza cittadina, arricchita dalla confermatissima area show cooking e degustazione che vedrà tra i principali protagonisti la coppia di rinomati chef friulani Paolo Zoppolatti e Daniele Cortiula, pronti a svelare nuove ed intriganti ricette. Il tutto raccontato in diretta da Radio Studio Nord.

Aqua

Tantissime varietà di mele autoctone e certificate marchio Aqua nella mostra mercato dell’agroalimentare, ed ancora spremute, distillati, aceti, dolci, prodotti d’alta qualità naturalmente tutti derivati dal frutto prelibato, che, novità, stavolta vedrà pure un angolo dedicato al Biologico, idealmente integrato con il grande lavoro di valorizzazione delle produzioni agricole locali portata avanti dal Mercato Contadino, aperto eccezionalmente nella due giorni in piazza Centa.

Decine di stand

Da piazza XX Settembre poi si snoderanno tra le altre vie del centro storico decine e decine di stand in rappresentanza della miriade di associazioni locali, hobbisti, artigiani e naturalmente oltre una trentina di punti ristoro gastronomici pronti ad offrire pietanze prelibate. L’animazione non mancherà di certo tra concerti, esibizioni itineranti, mostre d’arte, esposizioni culturali, concorsi fotografici, dimostrazioni sportive e per chi andrà in cerca di acquisti l’opportunità dello shopping day promosso dai commercianti ed esercenti.