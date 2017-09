Titoli abilitativi di una casa solo dopo aver pagato i professionisti

FVG - La certezza del pagamento delle prestazioni professionali. Un obiettivo mai concretizzato per varie categorie, ma che pare poter diventare traguardo raggiungibile. Almeno stando a quanto viene reso noto dalla Regione Sicilia. In sintesi, solo con l’avvenuto pagamento dei progettisti e dei direttori dei lavori potranno essere rilasciati i titoli abilitativi di un immobile. Si tratta di un’innovazione, cui anche i professionisti Fvg guardano con particolare attenzione, contenuta nell’emendamento approvato dalla commissione legislativa Ambiente e Territorio della Sicilia nell'ambito dell'esame del ddl 1259 di aggiornamento della LR 16/2016 che recepisce il Testo Unico sull’Edilizia (DPR 380/2011).

«Un passo nella direzione giusta – osserva Romeo La Pietra, presidente dell’associazione dei Professionisti per il Friuli Venezia Giulia – e che apre un nuovo percorso nel panorama italiano per la tutela del credito del professionista. Non si può a questo punto non auspicare che pure la Regione Friuli Venezia Giulia, nella sua autonomia, possa adottare un simile provvedimento, garantendo sicurezza a un mondo professionale duramente penalizzato dalla lunga crisi economica».

La novità che arriva dalla Sicilia, spiega ancora La Pietra, introduce di fatto il concetto di certezza del pagamento delle prestazioni professionali. «In altre parole, alla comunicazione di ultimazione dei lavori dovrà essere allegata un’autocertificazione del professionista sull’avvenuto pagamento delle prestazioni svolte. In caso di mancata presentazione dell’autocertificazione, il titolo abilitativo verrebbe sospeso per 90 giorni».