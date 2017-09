Tra giugno e agosto 5.475 persone controllate dalla Polfer

FVG - Nel corso dell'estate il personale della Polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia ha intensificato la propria attività di controllo di stazioni, treni e linea ferroviaria al fine di garantire la sicurezza dei viaggiatori. Una scelta dettata dal momento particolarmente delicato in ambito internazionale per il rischio terrorismo e dal forte aumento dei flussi turistici del periodo di vacanze.



Nell’arco temporale compreso tra giugno e agosto 2017, sono state identificate 5.475 persone, con l'impiego di 3.450 pattuglie in stazione e a bordo treno. I treni scortati sono stati 1.754, 365 i veicoli controllati.

In questo ambito sono stati arrestate 2 persone e 246 soggetti sono stati denunciati a piede libero. Le contravvenzioni elevate, infine, sono state 87 e sono stati rintracciati 51 minori, tutti stranieri.

Particolare attenzione è stata prestata ai depositi bagagli presenti all’interno delle principali stazioni del Friuli Venezia Giulia, senza che venisse riscontrata alcuna irregolarità.