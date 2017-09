Friuli Doc: cucina, eventi e tanto divertimento in programma per il secondo giorno

UDINE - Riserva tante sorprese la seconda giornata di Friuli Doc (venerdì 8 settembre), la storica manifestazione enogastronomica in scena a Udine fino a domenica 10 settembre che propone anche un calendario particolarmente ricco di eventi. L’apertura degli stand è prevista sin dal mattino, a partire dalle 10, in tutto il centro, dove sarà facile farsi conquistare dai numerosi profumi e sapori della cucina del Friuli Venezia Giulia. Alle 18 in piazza Libertà, torna un appuntamento fisso di Friuli Doc, la distribuzione al pubblico della tradizionale minestra di fagioli, una ricetta della storia della cucina friulana preparata dalle Lady Chef del Friuli Venezia Giulia. Il ricavato delle donazioni verrà devoluto in beneficienza.

Showcooking

Si alza il sipario sugli showcooking «In Piazza...con gusto», nella suggestiva cornice di piazza Matteotti. Per la XXIII edizione di Friuli Doc le conversazioni su cibi e ricette saranno accompagnate da un inedito sottofondo musicale, in linea con il tema della rassegna «uno spettacolo per ogni senso». Alle 11 accenderanno i fornelli lo chef Daniele Persegani, tra gli ospiti fissi della trasmissione «La prova del cuoco» su Rai Uno, e Franca Rizzi, volto noto del programma Casa Alice in onda su AliceTv. Il loro mix di ricette e simpatia, che registra sempre il tutto esaurito, intratterrà il pubblico anche alle 20. Nel pomeriggio, invece, alle 15 e alle 17, la padrona di casa Franca Rizzi farà coppia con un altro chef di Alice Casa, Marco Valletta, che ci condurrà alla scoperta di ricette innovative. Prima e dopo gli showcooking sarà possibile ascoltare le esibizioni del «Pianoforte a tocco libero», un'idea che ha già avuto grande successo in molte città italiane ed europee, a disposizione di quanti hanno fatto richiesta nei giorni scorsi.

Degustazioni e incontri

In via Mercatovecchio dalle 11 inizieranno gli incontri curati dall’ERSA. Si parlerà e si degusteranno dai formaggi alle confetture, passando per la rosa di Gorizia, il Tiramisù, diventato prodotto agroalimentare tradizionale del Fvg. Grazie alla collaborazione con l’ERSA, dalle 12.45 alle 13.45 l’ARLeF proporrà "La cucina delle minoranze", una lezione di cucina con degustazione, assieme ai cuochi Maria Cernetig e Daniele Cortiula, alla scoperta delle tipicità friulane.

Bambini

Per i più piccoli l’Ersa ha previsto numerose iniziative. Dalle 10 alle 19 sarà aperta la «piscina di mais» a cura delle fattoria didattica «La Selce» di Bagnaria Arsa, che dalle 14 alle 15 presenterà anche il laboratorio «Dalla pannocchia al pop corn» e, dalle 16 alle 17, «Gira la ruota - conoscere la verdura e frutta di stagione». Sarà poi attivo il servizio di trucca bimbi. Il servizio fitosanitario dell’ERSA organizza dalle 15 alle 16 l’incontro «Amici e nemici dell’orto», mentre l’associazione Progetto Quattro Stagioni insegnerà l’arte della pizza dalle 17 alle 18.30. Corte Morpurgo ospiterà «Giochi di Corte» un fitto programma d’intrattenimento, a cura di Bianconiglio Playland & Cafè. Le attività inizieranno alle 10 con i laboratori creativi e proseguiranno con giochi di gruppo e della tradizione, sculture di palloncini, truccabimbi, il teatrino di marionette e giochi di prestigio. Alle 20 appuntamento fisso per tutti con le simpatiche coreografie della baby dance e le sonorità allegre del mini karaoke. La partecipazione è libera e gratuita. Negli spazi del Consorzio del Tarvisiano in Largo Ospedale Vecchio, dalle 11 alle 15 sarà disponibile il «Truccabimbi del Bosco» e, per chi vuole mettersi alla prova con l’arrampicata, sarà aperta la palestra di roccia, seguita dalle Guide Alpine del Tarvisiano, utilizzabile dai bambini a partire dai 4 anni. La Ludoteca comunale di Via del Sale, 21 (adiacente al Giardino del Torso) proporrà «Giochi per tutti i gusti e tutte le età dalle 15 alle 18, mentre il Ludobus intratterrà i più piccoli con un ampio ventaglio di animazioni e giochi in piazza I Maggio dalle 16 alle 18. In caso di maltempo gli interventi si svolgeranno al coperto presso la Ludoteca comunale.

Spettacoli

Per chi ama gli spettacoli da seguire col fiato sospeso, alle 19 tutti in piazza Marconi «Con il naso all’insù»: si potrà assistere al super show di equilibrismo in quota con i colori e a uno spettacolo di danza con tessuti aerei. In serata sul palco di piazza Libertà tornerà a esibirsi MT, l’unico e inimitabile cantante-trasformista italiano, che diventa il protagonista di un fantastico viaggio musicale ispirandosi al famoso romanzo di Jules Verne «Il giro del mondo in 80 giorni». Nel corso della performance «MT live», come per magia il protagonista si trasformerà velocemente più di 40 volte, sfoggiando sfavillanti costumi. Una performance dal ritmo incalzante con i più famosi brani italiani e internazionali dagli anni ’60 ad oggi, che regala la sensazione di attraversare il globo intero. Sempre alle 21.30, ma sul piazzale del Castello, salirà sul palco Marco Di Maggio, accompagnato dalla sua band «The Di Maggio Collection» chitarrista ed esponente di punta della scena rock ‘n’ roll internazionale, considerato dalla stampa specializzata come uno tra i migliori chitarristi mondiali, unico italiano membro onorario della «Official Rockabilly Hall of Fame». Alla stessa ora in largo Ospedale Vecchio è prevista la divertente esibizione di Giacomo Rossetti, travolgente one man show, mentre chi ama la musica dal vivo potrà scegliere in piazza Primo Maggio il pop Rock dei Linea 80, in piazza San Cristoforo le hit rockabilly di Positiva e in piazza XX settembre il pop funk di Penelope e i Diabolici Toupè.

Per conoscere i dettagli degli orari di tutti gli eventi è possibile visitare il sito www.friuli-doc.it o scaricare l’apposita app.