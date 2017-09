La cucina delle minoranze a Friuli Doc

UDINE - C’è un legame tra lingua, cucina e territorio? La resistenza e l’innovazione sono fenomeni che hanno caratterizzato sia la lingua che la cucina? La promozione delle tipicità ha una marcia in più se fatta nelle lingue del luogo? Di questo e di molto altro si parlerà nello showcooking ‘La cucina delle minoranze’ che l’ARLeF organizzerà in occasione dell’edizione 2017 di Friuli Doc, in collaborazione con ERSA. Obiettivo principale dell’evento sarà la presentazione delle tipicità gastronomiche delle tre comunità linguistiche del territorio friulano: dalle Valli del Natisone a Sauris, passando per Timau e la Carnia. Territori caratterizzati da lingue proprie e da una forte tradizione culinaria.

L’evento

Venerdì 8 settembre alle 12.45, allo stand dell’Ersa, in via Mercatovecchio, i visitatori avranno la possibilità di conoscere, e assaggiare, le tipicità friulane sapientemente presentate e reinterpretate da Daniele Cortiula, esperto di cucina carnica ma non solo, e Maria Gilda Primosig, profonda conoscitrice della gastronomia delle Valli del Natisone. Un’occasione preziosa per ascoltare la voce di coloro che quotidianamente lavorano con i prodotti del territorio, li reinventano, li recuperano salvandoli dall’omologazione culinaria e regalandoci un’esperienza dal gusto unico. Per partecipare all’incontro ‘La cucina delle minoranze’ è necessario prenotarsi presso il desk istituzionale Ersa – esclusivamente nella giornata stessa.