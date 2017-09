‘Sport: istruzioni per l'uso’: al via gli incontri di approfondimento della Maratonina di Udine

UDINE - Anche quest'anno il ricco cartellone di eventi che precederà e accompagnerà la Maratonina Internazionale Città di Udine, in programma per domenica 17 settembre, include lo spazio d'approfondimento ‘Sport: istruzioni per l'uso’, che offrirà due interessanti appuntamenti.

Il primo evento

Il primo, in calendario per venerdì 8 settembre, avrà per protagonista l'ultramaratoneta azzurro Giorgio Calcaterra. Fresco di vittoria (la dodicesima consecutiva) alla 100 km del Passatore, il campione sarà al Parco del Cormor, alle 19, per un allenamento di gruppo aperto a tutti i runner, agonisti e non. Al termine converserà con i presenti, raccontando loro il suo metodo di preparazione fisica e i progetti che coltiva per il futuro e rispondendo alle eventuali domande del pubblico. L'iniziativa è promossa in collaborazione con la community Bros To Run.

A seguire

Il secondo incontro offrirà invece la possibilità di ascoltare la campionessa olimpica Manuela Di Centa, attesa per sabato 16 settembre, alle 19, sotto la Loggia del Lionello: organizzata in sinergia con Bluenergy, la conferenza si intitola ‘Come sostenere passione e associazioni sportive’. La fondista oro olimpico originaria di Paluzza e Alberto Fraticelli, il fondatore della piattaforma per il marketing sociale TreCuori, parleranno di sport, di territorio, di sodalizi sportivi, appunto, e di nuovi modi per sostenerli economicamente.