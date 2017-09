Sarà messo in sicurezza il ponte sul torrente Montana

NIMIS - La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia sosterrà con 200 mila euro l'intervento urgente di messa in sicurezza del ponte sul torrente Montana a Nimis. L'assessore regionale Paolo Panontin ha firmato il provvedimento con il quale autorizza il Comune udinese a procedere con la sistemazione del manufatto che collega le frazioni di Vallemontana e Monteprato a salvaguardia del transito, della pubblica incolumità e della fornitura di pubblico servizio legato all'acquedotto.



L'intervento si rende necessario per la vetustà del ponte che, nel corso del tempo e a seguito di eventi meteo significativi, ha messo in evidenza un principio di dissesto statico. L'urgenza dei lavori è legata al fatto che quello è l'unico collegamento stradale con le frazioni in quota del Comune di Nimis e che in esso transitano anche le tubature che portano l'acqua in quei centri. Le opere consisteranno principalmente nelle lavorazioni connesse alla messa in sicurezza del manufatto esistente o in quelle per la sua demolizione e successiva ricostruzione nonché per le opere provvisorie di mantenimento sia del transito che del servizio acquedottistico.



Il comune di Nimis è stato individuato quale ente attuatore per la realizzazione dei lavori. L'atto a firma di Panontin prevede che entro 8 mesi debba essere presentata alla Regione la relazione tecnica assieme agli atti di approvazione del progetto esecutivo mentre i lavori e il relativo collaudo dovranno essere conclusi entro il 30 giugno del 2019. Infine il termine per presentare la rendicontazione alla Protezione civile regionale è stata fissata al 31 ottobre del 2019.