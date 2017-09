Auto finisce contro una vetrina in piazzale d'Annunzio

UDINE - Il botto è stato davvero molto forte. Un'auto a tutta velocità si è schiantata alle 4 di venerdì mattina contro la vetrina del negozio Optima, di piazzale d'Annunzio. Il conducente è un minorenne che pare si sia prestato a mettersi alla guida della Subaru Impreza 4Wd al posto della proprietaria, che aveva festeggiato un po' troppo a Friuli Doc.

In seguito allo schianto la vetrina è andata in frantumi e anche le colonne in muratura della facciata del negozio sono rimaste danneggiate. L'auto è praticamente 'decollata' alla conclusione della rotatoria andando dritta e a tutta velocità contro il negozio. Dammi di migliaia di euro: oltre alla vetrata sono stati danneggiati anche i materiali esposti in vetrina.

Sul posto, oltre alle forze dell'ordine e ai Vigili del Fuoco, anche il personale del 118, che ha prestato le prime cure alla persona che si trovava alla guida dell'auto. I danni ammontano a circa 20 mila euro.