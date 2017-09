Su Rai2 ritorna Marco Simonit con ‘Signori del vino’

FVG - Le eccellenze enologiche italiane tornano protagoniste su Rai2 con ‘Signori del vino’, il programma condotto dai giornalisti Marcello Masi e Rocco Tolfa, che fa conoscere al grande pubblico questo meraviglioso prodotto della terra.

Marco Simonit, Preparatore d’Uva

A partire da sabato 9 settembre, alle 16.30, prende il via la terza edizione, che sarà caratterizzata dal racconto dei nostri vitigni tradizionali, attraverso le testimonianze dei produttori che li hanno salvaguardati e valorizzati, e che, in questo modo, hanno difeso un patrimonio che per quantità e qualità rappresenta un vanto per l'Italia nel mondo. Anche questa volta, come nelle due edizioni precedenti, Marco Simonit, Preparatore d’Uva, sarà l’’inviato nelle vigne’ del programma. A lui il compito di spiegare al pubblico i passaggi più importanti della viticoltura e di raccontare i diversi modi di coltivazione, le varietà autoctone, le caratteristiche dei suoli, il grande lavoro fatto con sapienza da chi, da tempo immemorabile, ha lavorato la terra e addomesticato la vite dal Nord al Sud dell’Italia, anche nei luoghi più impervi. Con lui il telespettatore entrerà nei vigneti con scarponi, vanga e forbici, guarderà da vicino le radici delle piante, vedrà come sono coltivate, scoprirà la diversità e l’unicità dei territori vitivinicoli italiani.

Vino e territorio

Ogni regione italiana racchiude infatti sapori unici che si identificano con il territorio e regalano emozioni inimitabili: oggi gli eno gourmet di tutto il mondo sono sempre più alla ricerca di vini che evochino il territorio di provenienza in maniera inconfondibile e in questo l'Italia ha un tesoro unico, che va fatto conoscere, difeso e rafforzato.

Le colture eroiche dell'Alto Adige

Si parte dal Trentino Alto Adige, che propone eccellenze in tutte le tipologie dei vini: dagli spumanti a metodo classico ai vini dolci, passando per rossi e bianchi straordinari. Insieme a Marco Simonit, i conduttori faranno conoscere al pubblico di Rai2 una vigna tra le più alte d'Italia incastonata nella splendida cornice delle Dolomiti. Del resto le colture eroiche dell'Alto Adige rappresentano un modello culturale antichissimo che suscita ammirazione per la capacità dei vignaioli di lavorare terre con pendenze davvero estreme. Signori del Vino è un programma di Rai2 ideato e condotto da Marcello Masi e Rocco Tolfa, scritto con Luciano Ferraro, Riccardo Cotarella, Paolo Lauciani, Roberto Rabachino con la regia di Luca Nannini, realizzato in collaborazione con il MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali).

