Campionato, esordio con il Sassuolo per il Tavagnacco

TAVAGNACCO - E’ stato sorteggiato il calendario di serie A di calcio femminile per la stagione 2017/18, nel corso di una cerimonia svoltasi giovedì 7 settembre al Circolo del Tennis al Foro Italico. Il Tavagnacco esordirà a Sassuolo il 30 settembre. Nel girone di andata le friulane saranno in trasferta a Brescia, Firenze, Bari e Ravenna, ma ospiteranno tra le mura amiche Juventus, Roma, Mozzanica. Per la prima volta nella sua storia, la Serie A si lega ad un title sponsor e, per questa stagione, diventa Serie A I Dolci Sapori.

Le parole di mister Cassia

Avrebbe preferito cominciare in casa il mister del Tavagnacco Amedeo Cassia, che comunque sa bene che prima o poi si dovranno affrontare tutte le squadre. «Poteva andare peggio, quindi non lamentiamoci. Cercheremo di farci trovare pronte per la sfida contro il Sassuolo, mettendo sul campo la mentalità giusta. Dovremo essere brave ad affrontare ogni partita con una mentalità vincente». Cassia sa che il Tavagnacco, grazie anche ai nuovi acquisti, potrà dare fastidio anche alle cosiddette big del Campionato. «Servirà anche un pizzico di fortuna – aggiunge il mister gialloblu – ma sono convinto che potremo toglierci qualche soddisfazione anche con le grandi, magari risultando determinanti per l’assegnazione dello scudetto».

A questo proposito, come nota di colore, dopo aver ‘festeggiato’ al franchi di Firenze la scorsa stagione lo scudetto della Fiorentina, il Tavagnacco, l’ultima giornata di Campionato, il 12 maggio, sarà a Torino per affrontare la Juventus. Magari giocando all’Allianz Stadium

Il capitano promuove la nuove arrivate

Tra ottobre e novembre il Tavagnacco affronterà consecutivamente Brescia, Roma e Fiorentina. «Un trittico complicato – confessa il capitano Paola Brumana – ma forse meglio affrontare subito queste partite, anche perché noi, di solito, con le squadre di prima fascia abbiamo sempre fatto bene. Credo che quest’anno più che in passato, ogni match sarà difficile perché ogni squadra si è rafforzata». Anche il Tavagnacco ha rinforzato la rosa, e proprio delle nuove arrivate ha parlato Brumana: «Dobbiamo ancora trovare la migliore condizione e l’assetto giusto, ma devo dire che le ragazze nuove si sono già inserite bene nello spogliatoio. Sono certa potranno essere un’arma in più per la nostra stagione».

Questo l’elenco delle partite della prossima stagione:

30 settembre ore 15 Sassuolo-Tavagnacco (rit. 3 febbraio)

7 ottobre ore 15 Tavagnacco-Mozzanica (rit. 10 febbraio)

28 ottobre ore 15 Brescia-Tavagnacco (rit. 17 febbraio)

4 novembre ore 14.30 Tavagnacco-Res Roma (rit. 10 marzo)

11 novembre ore 14.30 Fiorentina-Tavagnacco (rit. 17 marzo)

18 novembre ore 14.30 Tavagnacco-Empoli (rit. 24 marzo)

2 dicembre ore 14.30 Ravenna Women-Tavagnacco (rit. 14 aprile)

30 dicembre 0re 14.30 Tavagnacco-Verona (rit. 21 aprile)

6 gennaio ore 14.30 Chievo – Tavagnacco (rit. 28 aprile)

13 gennaio ore 14.30 Pink Bari – Tavagnacco (rit. 5 maggio)

27 gennaio ore 14.30 Tavagnacco-Juventus (rit. 12 maggio)