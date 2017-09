Gli eventi in programma venerdì 8 settembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 8 settembre, a Udine e provincia, eccoli.

OltreConfine 15-17

l progetto OltreConfine 15-17 curato da Cikale Operose arriva a Ruda con la restituzione teatrale itinerante che chiude il percorso nelle comunità del Friuli Venezia Giulia. Venerdì 8 settembre il lavoro approda alla scuola primaria di Ruda con una doppia replica alle 20.15 e alle 21.30. Per informazioni: www.oltreconfine-ww1.eu

Festival Nei Suoni dei Luoghi

Nuovo appuntamento in provincia di Udine per il Festival Nei Suoni dei Luoghi, organizzato dall'Associazione Progetto Musica con il contributo della Regione Fvg, la sponsorizzazione delle Bcc del Fvg e il sostegno della Fondazione CRTrieste, della Fondazione Friuli e dei Comuni partecipanti. Si terrà venerdì 8 settembre alle 20.45 a Fiumicello nella Chiesa di San Lorenzo il concerto del chitarrista croato Ivan Šimatović. Info Associazione Progetto Musica: www.neisuonideiluoghi.it - T. 0432 532330 – info@associazioneprogettomusica.org

‘Emozioni d'arte’

Alla Vetrina del Rojale, in via Municipio 11, a Remugnano, fino al 30 settembre sono esposte le opere dell'artista Susy Urbani. L'esposizione dal titolo ‘Emozioni d'arte’ è visitabile negli orari della Vetrina (mart/giov 10-12; ven/sab 15-18) e su appuntamento contattando la Proloco del Rojale 349 4244611, 349 5611276, info@prolocodelrojale.it

'Più veloce della luce. 23 storie di supereroi’

Si tratta di una raccolta di racconti dedicati ai supereroi a cura di Luca Martini e Gianluca Morozzi ed edita da Pendragon, verrà presentato venerdì 8 settembre, presso la Libreria Ubik di Udine in piazza Marconi 5, alle 18.30. Interverranno gli autori Pierluigi Porazzi, Gianluca Morozzi, Claudio Guerra, Gianluca Mercadante. A presentare l’appuntamento ci penserà invece Paolo Medeossi, giornalista e scrittore. Maggiori info, qui.

Giornata internazionale dell'alfabetizzazione: appuntamento a Udine

Il Club UNESCO di Udine organizza una conferenza alle 16.30 nella sede del palazzo Florio in via Palladio 8, in collaborazione con il Centro Studi Podresca. Maggior info, qui.

Friuli Doc 2017

A Friuli Doc la grande varietà enogastronomica sarà l’indiscutibile protagonista della festa. Passeggiando tra gli oltre 150 stand (ecco qui tutte le location), i visitatori troveranno prelibatezze e leccornie di una terra poliedrica, ricca di prodotti invitanti e ricette golose. ‘Uno spettacolo per ogni senso’ è il tema scelto per questa nuova edizione della kermesse che, dal 7 al 10 settembre, trasformerà Udine in un caleidoscopio di colori, sapori, suoni e profumi. non mancheranno poi gli eventi, eccoli qui.

I Surisins

L'8 settembre ritornano i Surisins in via Caneva a Gemona del Friuli. Alle 19 è in progrmma la S.S Messa sul sedime della chiesa della Beata Vergine delle Grazie. Alle 21, nizio spettacolo dei Surisins. La serata sarà allietata da Banda di Gemona, Romeo il Cjargnel, Dj Michele Patatti e Strindule.

A Nimis è tutto pronto per l'Antighe Sagre des Campanelis

La 501^ edizione della manifestazione non mancherà di riservare sorprese. Ecco qui il programma completo della giornata tra tradizionali celebrazioni e festeggiamenti in musica.

Al via Through Landscape 2017 nelle Valli del Natisone

A seguito del bando internazionale aperto a maggio, sono state selezionate quattro compagnie vincitrici che saranno ospitate nell’Albergo Diffuso e nell’Agriturismo Bozica. Queste avranno la possibilità di iniziare o continuare la fase di creazione dei loro progetti all’interno di spazi non convenzionali, offerti dai Comuni coinvolti. Maggiori info, qui.

Fagagna, tornano i Festeggiamenti Settembrini

Due settimane di puro divertimento dal 31 agosto al 10 settembre. Ogni sera grandi eventi, ottimo cibo e appuntamenti della tradizione. Ecco cosa vi attende, qui.

Mothers: storie di madri, al Palamostre

La mostra è composta da 14 ritratti fotografati da Chiara Bassi, ed è promossa dall’Assessorato alle Pari opportunità, dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Udine e da CSS Teatro stabile di innovazione del Fvg. La mostra vedrà infatti un cartellone di eventi correlati, tutti ospitati al Palamostre con inizio alle 18. Si comincia venerdì 8 settembre con la presentazione del libro e letture sceniche «Le Donne sono Guerriere – 26 ribelli che hanno cambiato il mondo». maggiori info, qui.

Al Golf Club Udine il Senior Italian Open by Villaverde Hotel & Resort

Prende il via sul percorso del Golf Club Udine la settima edizione del Senior Italian Open presented by Villaverde Hotel & Resort (8-10 settembre), torneo in calendario nel Senior Tour Europeo e nell’Italian Pro Tour. In campo concorrenti 'over 50' con un ottimo passato nei circuiti di tutto il mondo, alcuni ex giocatori di Ryder Cup, che garantiscono spettacolo e giocate di alta classe. Maggiori info, qui.

'Snia. Cent’anni di storia'

Quattro mostre, sei incontri con otto relatori, videoproiezioni, laboratori didattici e l'apertura straordinaria dell'ex teatro: ecco, in estrema sintesi, il programma della manifestazione «Snia. Cent’anni di storia», organizzata dal Comune di Torviscosa per ricordare il centenario di fondazione della grande impresa industriale che ha dato origine allo stesso paese. La prima mostra, dedicata al sindacalista Attilio Snidero il cui archivio personale fa ora parte del patrimonio del Comune di Torviscosa, è stata inaugurata ormai alcune settimane fa. Questa settimana, invece, prendono il via gli incontri con personaggi coinvolti a vario titolo in progetti di valorizzazione dei patrimoni storici affini a quello di Torviscosa. Il primo incontro, che avrà luogo venerdì 8 settembre alle 18.30 nel Cid. Maggiori info, qui.