Gli eventi in programma sabato 9 settembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 9 settembre, a Udine e provincia, eccoli.

‘Nel giardino del Doge Manin’: torna l’edizione autunnale

Torna a Villa Manin, in versione autunnale, ‘Nel giardino del doge Manin’, l’apprezzata manifestazione dedicata al florovivaismo qualificato, all’arredo e all’oggettistica da giardino. Sabato 9 e domenica 10 settembre questo ‘luogo delle meraviglie’ – come veniva definita Villa Manin – accoglierà la 7° edizione dell’evento, organizzato dall'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Fvg - Erpac e dalla cooperativa sociale Agricola Monte San Pantaleone, con il patrocinio della Città di Codroipo e la sponsorizzazione della Banca BCC di Staranzano e Villesse. Maggiori info, qui.

L'Alimentare

Friuli Doc è alle porte e noi abbiamo deciso di dedicare il sabato pomeriggio a un grande prodotto della nostra terra: la Gubana. Dalle 16 alle 18, assieme a La Gubana della Nonna prepareremo con voi questo dolce della tradizione: potrete assistere a tutte le fasi della lavorazione, rubare i piccoli segreti e assaggiarlo appena sfornato. L'evento è aperto al pubblico e gratuito, ma siamo piccoli e il consiglio è di prenotare o arrivare per tempo per accaparrarvi i posti migliori. Per l'occasione chi vorrà portarsi a casa una Gubana che più fresca di così non si può la troverà ad un prezzo promozionale (10 euro per il formato da 500 grammi), assieme agli strucchi (7 euro il sacchetto da 200 grammi). Info e prenotazioni: L'Alimentare | Gastronomia con cucina Via R. D'Aronco 39, Udine | 04321503727 | info@lalimentare.it |

Friuli Doc 2017

A Friuli Doc la grande varietà enogastronomica sarà l’indiscutibile protagonista della festa. Passeggiando tra gli oltre 150 stand (ecco qui tutte le location), i visitatori troveranno prelibatezze e leccornie di una terra poliedrica, ricca di prodotti invitanti e ricette golose. ‘Uno spettacolo per ogni senso’ è il tema scelto per questa nuova edizione della kermesse che, dal 7 al 10 settembre, trasformerà Udine in un caleidoscopio di colori, sapori, suoni e profumi. non mancheranno poi gli eventi, eccoli qui.

Gemona Sound Trail

Gemona Sound Trail si terrà sabato 9 settembre con partenza al tramonto. Percorsi da 7- 15- 23 km a corsa o passo libero. Sono aperte le iscrizioni anche presso il nostro ufficio in via Bini 9. Siamo aperti dal lunedì alla domenica dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19. Ai primi 300 iscritti sarà data in omaggio la pila frontale.

A Nimis è tutto pronto per l'Antighe Sagre des Campanelis

La 501ma edizione della manifestazione non mancherà di riservare sorprese. Ecco qui il programma completo della giornata tra tradizionali celebrazioni e festeggiamenti in musica.

Al via Through Landscape 2017 nelle Valli del Natisone

A seguito del bando internazionale aperto a maggio, sono state selezionate quattro compagnie vincitrici che saranno ospitate nell’Albergo Diffuso e nell’Agriturismo Bozica. Queste avranno la possibilità di iniziare o continuare la fase di creazione dei loro progetti all’interno di spazi non convenzionali, offerti dai Comuni coinvolti. Maggiori info, qui.

Favij e Matt&Bise sbarcano al Terminal Nord

I più famosi Youtuber d’Italia al centro commerciale. La grande novità di questi due appuntamenti è il contest che permetterà a 5 fortunati vincitori di incontrare i loro beniamini nel backstage. Ecco qui tutti i dettagli.

Fagagna, tornano i Festeggiamenti Settembrini

Due settimane di puro divertimento dal 31 agosto al 10 settembre. Ogni sera grandi eventi, ottimo cibo e appuntamenti della tradizione. Ecco cosa vi attende, qui.

A Pavia di Udine è ‘Sagre dai pirus’

Appuntamento con la 53ma edizione dell'evento dall'1 al 10 settembre. In programma la tradizionale mostra mercato delle pere friulane e tanto divertimento. Ecco qui il programma completo.

Al Golf Club Udine il Senior Italian Open by Villaverde Hotel & Resort

Prende il via sul percorso del Golf Club Udine la settima edizione del Senior Italian Open presented by Villaverde Hotel & Resort (8-10 settembre), torneo in calendario nel Senior Tour Europeo e nell’Italian Pro Tour. In campo concorrenti 'over 50' con un ottimo passato nei circuiti di tutto il mondo, alcuni ex giocatori di Ryder Cup, che garantiscono spettacolo e giocate di alta classe. Maggiori info, qui.

Pet-Therapy: appuntamento con cani e cavalli

Si intitola 'Quality of life' e sarà una giornata dedicata ai «mediatori del benessere umano», ovvero cani e cavalli co-terapeut, organizzata nell'ambito di Friuli Doc da Comune di Udine, Andos e associazione Parco Del Torre con la partecipazione di Ac impronte del Nord Est (cani da soccorso) e Real Friuli Carrozze. Tutti i dettagli, qui.