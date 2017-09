Auto contro scooter: incidente sulla strada regionale 351

RUDA - Grave incidente, nella mattinata dell’8 settembre, poco prima delle 12, in località La Fredda, nel Comune di Ruda. Il sinistro è avvenuto al bivio per Scodovacca, lungo la strada regionale 351.

A essere coinvolti un’automobile e uno scooter. Alla guida dei mezzi due persone della zona. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con l’ausilio dell’elicottero partito dalla centrale di Udine, la polstrada di Monfalcone per i rilievi del caso e i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli, che si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi incidentati e della bonifica della carreggiata. I veicoli sono stati posti sotto sequestro.

Ad avere la peggio lo scooterista che ha riportato gravi ferite nello schianto. Stabilizzato sul posto dal personale sanitario, il centauro è stato poi trasportato d'urgenza al Santa Maria della Misericordia, in codice rosso. Ferite lievi, invece, per il conducente della Renault Clio. Le cause dell'incidente, che non ha causato la chiusura della strada, sono in fase di accertamento.