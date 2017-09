Ultimo giorno di rientro: 'bollino giallo' sulle autostrade del Fvg

FVG - Con il rientro degli ultimi vacanzieri, previsto per questo fine settimana, l’estate 2017 può dirsi conclusa, per lo meno relativamente al traffico autostradale. Le previsioni di Autovie Venete indicano per la giornata di sabato 9 settembre, un 'bollino giallo', ovvero traffico sostenuto sull’autostrada A4 Venezia Trieste in entrambe le direzioni di marcia fin dalle prime ore del mattino, con possibili rallentamenti nei pressi del nodo di Palmanova in direzione A23 per i turisti diretti verso Tarvisio. Code potranno formarsi in entrata alla barriera di Trieste Lisert, in entrata e in uscita ai caselli di Latisana e San Donà, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Traffico meno intenso è previsto per domenica 10 settembre: le avverse condizioni meteo faranno anticipare le partenze e ridurranno drasticamente il traffico dei 'pendolari del mare'. Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti superiori alle 7 tonnellate e mezzo, sarà in vigore soltanto nella giornata di domenica dalle 7 del mattino alle 22.