L'8 settembre la Resistenza cominciò a Tarvisio

TARVISIO - La sera dell'8 settembre 1943, quando il maresciallo Badoglio comunicò alla radio l'armistizio tra le forze alleate e l'Italia, alla Caserma Italia di Tarvisio erano presenti circa 300 soldati, in prevalenza Guardie alla Frontiera (Gaf). Il loro compito, negli anni della Seconda guerra mondiale, era stato quello di proteggere la statale Pontebbana da atti di sabotaggio vigilando anche sulla sicurezza dei valichi di Coccau-Porticina e Ratace.

Il comunicato di Badoglio cambiò tutto

Le parole di Badoglio però («ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno a eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza») cambiarono improvvisamente la dimensione del pericolo, tramutando l'alleato tedesco in un nemico. E se su alcuni fronti tale decisione provocò un comprensibile stato di smarrimento, alla Caserma Italia apparve subito chiaro che un attacco da parte dei soldati tedeschi avrebbe potuto essere imminente.

Per questo poco dopo l'annuncio dell'armistizio, il comandante del XVII settore Gaf di Tarvisio, colonnello Giovanni Jon, impartì una serie di disposizioni per la difesa della caserma, affidata al comandante di complemento Bruno Michelotto. «Il morale dei soldati – scrisse Michelotto qualche tempo dopo - è elevatissimo. Alle ore 24 circa il comandante del settore rientra dal giro d'ispezione, mi comunica che ovunque regna la massima calma e che soltanto a Camporosso, dove ha sede il comando di un battaglione di Ss, ha notato un fermento insolito».



La resa fu respinta

Lo scontro con gli ex alleati pareva inevitabile, tanto che tutte le armi automatiche vennero disposte a difesa della caserma, operazione conclusa verso le 2.45 del 9 settembre. Nel frattempo arrivò un ultimatum dal capo delle Ss in Valcanale, colonnello Brand: agli italiani veniva data un'ora di tempo per consegnare le armi. «Alle ore 3.50 circa – proseguì Michelotto – proveniente da Tarvisio Città, dalla via Romana, giunge a fari accesi un automezzo (accompagnato da un sidecar e da un autocarro ndr) che a una mia intimazione si arresta fuori della caserma. Ne scendono un ufficiale e un sottufficiale tedeschi che chiedono di parlare con il comandante del corpo».

Era l'ultima intimidazione di resa, respinta con forza dal reparto italiano. «Da quel momento – raccontò ancora Michelotto – ho la netta sensazione che i tedeschi siano decisi a tutto, e pertanto ordino al tiratore della mitragliatrice che si trova nelle adiacenze del circolo ufficiali di puntare l'arma in direzione dell'automezzo tedesco».



Uno dei primi esempi di resistenza all'invasore tedesco

La reazione delle Ss non si fece attendere: tornando al loro automezzo, l'ufficiale e il sottufficiale tedesco fecero partire un colpo di pistola e qualche bomba a mano in direzione della caserma. Era l'inizio della battaglia alla Caserma Italia, con le mitragliatrici italiane che risposero prontamente al fuoco. Uno scontro impari, che si concluse alle 9.15, quando, terminate le munizioni, il presidio italiano chiese la resa, concessa con l'onore delle armi.

Sul campo restarono i corpi di venticinque soldati della Gaf (altri quattro morirono in ospedale per le ferite riportate nello scontro a fuoco), trentadue furono i feriti. I sopravvissuti vennero fatti prigionieri e gli ufficiali furono deportati in Germania. Tra questi anche il comandante Michelotto, che dopo due anni di prigionia tornò in Italia dove fu decorato con la medaglia d'argento al valor militare per gli avvenimenti della Caserma Italia, uno dei primi esempi di resistenza all'invasore tedesco.