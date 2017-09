Il frico croccante disponibile anche nei distributori automatici

TALMASSONS - Il Frico Savio diventa fornitore di Cda (Cattelan distributori automatici) e lo fa con un prodotto: il frico croccante, pensato ad hoc, con una confezione particolare, adatta al vending. La sinergia nasce dal comune intento di offrire al consumatore un prodotto di qualità, oltre che tipico. I rispettivi amministratori delegati delle due società: Franco Savio di Magnano in Riviera e Fabrizio Cattelan di Talmassons, stringono un patto commerciale. Il frico croccante di Savio è da oggi in distribuzione nelle macchine di Cda che conta oltre 5.000 distributori automatici in tutto il Triveneto.



Questo il commento di Savio: «Materie prime eccellenti, una ricetta testata, insieme ad un packaging accattivante. Questo è ciò che offriamo al consumatore che, anche nel settore vending chiede e desidera qualità. La nostra tecnologia e il know-how messi in campo ci hanno consentito di ottenere risultati eccellenti anche per gli intolleranti a lattosio e per i celiaci. Quindi, un prodotto senza conservanti aggiunti, senza lattosio e gluten free con proteine ed alta digeribilità», spiega Savio.



Cda è nota per la scelta di prodotti e produttori d'eccellenza, per i suoi distributori automatici, oltre che per valori etici ed ambientali. «Il frico secco rappresenta senza dubbio uno dei prodotti tipici friulani. È buono: questo risulta assodato. La qualità è determinata da materie prime eccellenti, ed un'ottima lavorazione. Pertanto, siamo in grado di offrire quel qualcosa in più che, come per gli atri prodotti, ci dà soddisfazione - precisa Cattelan -. I nostri consumatori sono abituati alla qualità, vogliamo continuare su questa strada intrapresa. Fornendo valore aggiunto anche alle eccellenze regionali, come in questo caso specifico: con l'accordo commerciale fatto con Savio».