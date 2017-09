Gli eventi in programma domenica 10 settembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 10 settembre, a Udine e provincia, eccoli.

Villach-land, autunno caldo con un sacco di eventi in programma

In preparazione all’Avvento, che a novembre illuminerà la città di Villach e dintorni con una festa di luci, colori e sapori, i cinque partner di Villach-land (Terme di Carinzia (Warmbad), Città di Villach (Stadtmarketing), Ferrovie Austriache (OBB), centro commerciale Atrio e Regione Villach,) mettono i ferri in acqua per offrire al pubblico della regione Friuli Venezia Giulia una serie di interessanti anteprime. Una prima proposta è rappresentata dal tour 3 dei tre confini e della festa della Polenta a Nötsch. Il Tour 3 è la 38^ camminata internazionale sotto le stelle, in programma il 10 settembre. Maggiori info, qui.

Friuli Doc 2017

A Friuli Doc la grande varietà enogastronomica sarà l’indiscutibile protagonista della festa. Passeggiando tra gli oltre 150 stand (ecco qui tutte le location - https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20170905_444796), i visitatori troveranno prelibatezze e leccornie di una terra poliedrica, ricca di prodotti invitanti e ricette golose. ‘Uno spettacolo per ogni senso’ è il tema scelto per questa nuova edizione della kermesse che, dal 7 al 10 settembre, trasformerà Udine in un caleidoscopio di colori, sapori, suoni e profumi. non mancheranno poi gli eventi, eccoli qui.

Carniarmonie

L’Orchestra Accademia d’Archi Arrigoni, una delle realtà musicalmente più attive della nostra regione, sotto la direzione di Domenico Mason e la partecipazione di due violinisti straordinari: Laura Bortolotto e Christian Sebastianutto, saranno i protagonisti del concerto di domenica 10 settembre alle ore 20.45 nella chiesa di Santo Stefano a Piano di Arta Terme. In programma un excursus sulla storia del violino, dal Barocco al contemporaneo: di Vivaldi il Concerto in la minore per due violini, archi e basso continuo RV 522, di Tartini la celebre Sonata per violino in sol minore «Trillo del Diavolo», di Paganini l’Introduzione e Tema con variazioni, infine di Rota il Concerto per archi. Concerto ad ingresso gratuito: www.carniarmonie.it

A Nimis è tutto pronto per l'Antighe Sagre des Campanelis

La 501ma edizione della manifestazione non mancherà di riservare sorprese. Ecco qui il programma completo della giornata tra tradizionali celebrazioni e festeggiamenti in musica.

Al via Through Landscape 2017 nelle Valli del Natisone

A seguito del bando internazionale aperto a maggio, sono state selezionate quattro compagnie vincitrici che saranno ospitate nell’Albergo Diffuso e nell’Agriturismo Bozica. Queste avranno la possibilità di iniziare o continuare la fase di creazione dei loro progetti all’interno di spazi non convenzionali, offerti dai Comuni coinvolti. Maggiori info, qui.

Fagagna, tornano i Festeggiamenti Settembrini

Due settimane di puro divertimento dal 31 agosto al 10 settembre. Ogni sera grandi eventi, ottimo cibo e appuntamenti della tradizione. Ecco cosa vi attende, qui.

A Pavia di Udine è ‘Sagre dai pirus’

Appuntamento con la 53ma edizione dell'evento dall'1 al 10 settembre. In programma la tradizionale mostra mercato delle pere friulane e tanto divertimento. Ecco qui il programma completo.

Nuovo spettacolo della 'Nico Pepe'

Se c'è una festa, e Friuli Doc ne costituisce un esempio eclatante, allora non può mancare la Commedia dell'Arte che torna a abitare la città di Udine con gli allievi attori della Civica Accademia d'Arte Drammatica «Nico Pepe» che domenica 10 settembre alle ore 17 presenteranno al pubblico cittadino L'improvviso imprevisto con ingresso libero. Si tratta di un canovaccio originale di Commedia dell'Arte con la regia e la drammaturgia del direttore della Pepe Claudio de Maglio, di cui sono protagonisti gli allievi del secondo anno di corso della Civica Accademia d'Arte Drammatica.

‘Nel giardino del Doge Manin’: torna l’edizione autunnale

Torna a Villa Manin, in versione autunnale, ‘Nel giardino del doge Manin’, l’apprezzata manifestazione dedicata al florovivaismo qualificato, all’arredo e all’oggettistica da giardino. Sabato 9 e domenica 10 settembre questo ‘luogo delle meraviglie’ – come veniva definita Villa Manin – accoglierà la 7° edizione dell’evento, organizzato dall'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Fvg - ERPAC e dalla cooperativa sociale Agricola Monte San Pantaleone, con il patrocinio della Città di Codroipo e la sponsorizzazione della Banca BCC di Staranzano e Villesse. Maggiori info, qui.