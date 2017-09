Cade con la moto e muore: è successo nella notte a Sella Nevea

CHIUSAFORTE - Era uno dei tanti motociclisti che da anni ormai prendono parte all'European Bike Week, il raduno europeo delle Harley Davidson sul Faaker See, in Carinzia. Purtroppo a un polacco di 37 anni la passione per le due ruote è costata la vita. L'uomo è morto nella notte tra venerdì e sabato sulla strada che collega Sella Nevea a Cave del Predil, la provinciale 76.

Il centauro sarebbe uscito di strada in maniera autonoma all'altezza di una curva, poco dopo la mezzanotte. Viaggiava su una Trike Roadmaster, una moto a tre ruote, che è finita ruote all'aria. Soccorso dal 118, è stato portato con urgenza all'ospedale di Tolmezzo a bordo di un'ambulanza. Purtroppo i medici non sono riusciti a salvarlo e il 37enne è morto per i gravi traumi toratici riportati nell'incidente.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Tarvisio, per la bonifica di Vigili del Fuoco.