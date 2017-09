Nuova allerta meteo: ecco cosa dicono le previsioni

FVG - Che sia davvero arrivato l’autunno? Dalle previsioni pare proprio di sì. Pioggia e temperature non più estive, insistono sulla regione. In questi giorni, in particolare, una profonda saccatura atlantica interesserà l'Europa occidentale determinando sulla regione, sabato 9 settembre, l'afflusso di correnti mediterranee più umide e instabili. Domenica 10 settembre, invece, giungerà un fronte con forti correnti sciroccali nei bassi strati. Lunedì 11, sull'Italia centrale si formerà una depressione che potrebbe interessare direttamente anche il Friuli Venezia Giulia. E’ per questa ragioni che la Protezione Civile Fvg ha emanato una nuova allerta meteo (di criticità moderata), dalle 12 del 9 settembre, sino alle 23.55 di lunedì 11.

Sabato 9 settembre

Sarà possibile qualche locale rovescio o temporale, più probabili in mattinata su costa e bassa pianura, dal pomeriggio su pianura e zona montana. Non si esclude qualche pioggia localmente intensa. Dal pomeriggio-sera inizierà a soffiare Scirocco anche sostenuto sulla costa.

Domenica 10 settembre

Su pianura e zona montana saranno probabili piogge temporalesche diffuse e intense, localmente molto intense specie su pedemontana e fascia prealpina. Sulla costa vento di Scirocco sostenuto con piogge più moderate ed intermittenti, intense dalla sera e nella notte.

Lunedì 11 settembre

Probabili ulteriori piogge in genere abbondanti, localmente intense e temporalesche, con vento sostenuto tra Scirocco e Bora sulla costa. Non è escluso che le piogge possano essere molto intense, in base al posizionamento della depressione.

Valutazioni

Secondo la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, quindi, il verificarsi di fenomeni temporaleschi «soprattutto durante la fase acuta tra le 12 del 10 settembre e le 18 dell’11, sono possibili locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, innalzamento dei corsi d'acqua di pianura, locali fenomeni di instabilità dei pendii con locali interruzioni della viabilità e sulle coste esposte possibili mareggiate e fenomeni di acqua alta».