Impresa torinese sceglie Sutrio per il suo nuovo stabilimento

UDINE - Bodino, azienda torinese che opera nell'engineering manufacturing and construction, ha scelto Sutrio come sede del suo nuovo stabilimento, inaugurato questa mattina alla presenza del vicepresidente della Regione, Sergio Bolzonello, e del presidente del Consiglio regionale, Franco Iacop.

«Abbiamo deciso di concentrare il sistema produttivo della nostra falegnameria, il nostro core business del legno, tutto su Sutrio. Qui saranno prodotti non solo il legno lamellare ma anche i mobili. Il nostro obiettivo è portare l'esperienza della Brianza qui in Friuli Venezia Giulia», ha dichiarato in occasione del taglio del nastro Giuseppe Scigliano, proprietario della Bodino, marchio attivo dal 1932, nato come fonderia specializzata nella lavorazione del bronzo e diventato un punto di riferimento anche internazionale negli allestimenti di opere temporanee, facciate e strutture metalliche complesse.

L'azienda opera in Italia, Francia, Regno Unito, Svizzera, Danimarca, Marocco, Emirati Arabi. Nello stabilimento dell'Alto Friuli, acquisito dal fallimento della Stratex, che si sviluppa su un'area di 30 mila metri quadri di cui 12 mila di superficie coperta, rimesso in funzione con un investimento complessivo di circa 5 milioni di euro, si svilupperanno due linee produttive: quella storica di legno lamellare e quella cosiddetta di 'pannelli parete', utilizzata per realizzare edifici di grandi dimensioni.