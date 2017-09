Nuovi lavori in autostrada, previste delle chiusure al traffico

FVG - Nell’ambito dei lavori per la realizzazione della terza corsia sulla A4, nel tratto San Giorgio di Nogaro – Portogruaro, nei prossimi giorni verrà effettuato un intervento di infissione di palancole. I lavori si svolgeranno da lunedì 11 a sabato 16 in orario notturno, dalle 21.05 alle 5 del mattino Per agevolare gli interventi la corsia di marcia verrà chiusa.

Inoltre

Chiusure temporanee delle corsie di marcia e di sorpasso anche lungo la A28 in orario diurno e notturno in corrispondenza di Villotta, Cimpello, Pordenone (Centro commerciale) per ripasso della segnaletica orizzontale. Proseguono anche, infine, le manutenzioni ordinarie consistenti in ripristino barriere incidentate, pulizia piazzole di sosta, recupero di rifiuti e lavaggio di cestini e cassonetti, pulizia delle reti di recinzione, manutenzione di piante e spazzolatura della banchina centrale e laterale. Per permettere le attività durante tutta la settimana prossima, alcuni di questi lavori richiederanno la chiusura delle corsie di marcia o sorpasso in prossimità delle operazioni, che saranno eseguite durante le 24 ore.