Bregovic per il gran finale di Friuli Doc

UDINE - Cala il sipario sulla XXIII edizione di Friuli Doc che chiude in bellezza con un’esibizione dai ritmi travolgenti della star internazionale Goran Bregović. È lui l’attesissimo protagonista del grande concerto finale della kermesse, in programma domani, domenica 10 settembre, in piazza Libertà alle 21.30.

‘Le Guide ai sapori e ai piaceri’

Anche domani la grande festa di Friuli Doc vedrà l’apertura degli stand a partire dalle 10 e proseguirà per tutta la domenica, quarta e ultima giornata, con tanti appuntamenti per grandi e piccini. Alle 11, presso la Loggia del Lionello, appuntamento con ‘Le Guide ai sapori e ai piaceri’ di Repubblica che arriveranno in Friuli Venezia Giulia con una seconda edizione dedicata alla regione, alle sue eccellenze enogastronomiche e alle sue tradizioni. Il direttore delle Guide di Repubblica, Giuseppe Cerasa, presenterà il volume ‘Friuli Venezia Giulia. Guida ai sapori e ai piaceri della regione 2018’, un viaggio che presenta una terra ricca di tesori attraverso il cibo, i prodotti tipici e il vino, ma non solo. A seguire la cantina storica Lis Neris sarà insignita del ‘Premio Eccellenza Friuli Doc’. Il riconoscimento, istituito per valorizzare le eccellenze friulane nel mondo, sarà consegnato dall’assessore comunale alle Attività Produttive e Turistiche, Alessandro Venanzi, e dall’assessore regionale alle Politiche Agricole e Forestali, Cristiano Shaurli. Avrà inizio, invece, alle 11.30 la passeggiata a tappe alla scoperta di profumi e sapori, suoni e silenzi, visioni e segreti della città di Udine organizzata da Bottega Errante e la community Noi Messaggero Veneto.

Musica e spettacoli

Nonostante l’annullamento di alcuni eventi a causa del maltempo previsto per domani, la musica sarà comunque grande protagonista già all’ora di pranzo, quando sarà il dj set a farla da padrona con l’intrattenimento dei deejay Roby M. in piazza XX Settembre, Francesco di Maggio in piazza San Cristoforo e Sandro Orlando in largo Ospedale Vecchio. Sempre in largo ospedale Vecchio, ma alle 11.30, si potrà ascoltare anche la musica etno-folk di Zona Franka, mentre il folklore friulano andrà in scena, in piazza libertà alle 15.30, con Lis Stelutis. Alle 17, sotto la Loggia del Lionello, gli allievi attori della Civica Accademia d'Arte Drammatica ‘Nico Pepe’ presenteranno ‘L'improvviso imprevisto’, un canovaccio originale di Commedia dell'Arte con la regia e la drammaturgia del direttore della Pepe Claudio de Maglio, di cui saranno protagonisti gli allievi del secondo anno di corso della Civica Accademia d'Arte Drammatica. Alle 19, prima tutti ‘Con il naso all’insù’ in piazza Marconi per assistere all’esibizione mozzafiato di equilibrismo in quota con i colori e danza di tessuti aerei, poi tutti ad ascoltare musica dal vivo a partire dalle 19.30. Il programma prevede le hit pop anni ’90 e 2000 dei Muppets in piazza XX settembre, l’Italian sound di Rock Side in largo Ospedale Vecchio e il ritmo della cover band Puzzle in piazza San Cristoforo. Non mancheranno le esibizioni itineranti e l’animazione da strada con Funkasin, Barba Fantasy Show e Guggen Bellezze.

Showcooking

Nell’arco della giornata gli showcooking saranno tre: alle 11 e alle 15 Franca Rizzi, l’amatissima conduttrice di Casa Alice in onda su AliceTv, e Giovanni Gandino, maestro dell’arte bianca, ci guideranno in un viaggio nel mondo della pizza e della focaccia. Per l’ultimo showcooking previsto alle 17.30, Franca Rizzi ospiterà nuovamente ‘in Piazza… con gusto’ lo chef Daniele Persegani, grande affezionato di Friuli Doc e protagonista de ‘La prova del cuoco’ su Rai Uno.

Sfoglia senza frontiere

I golosi più spiritosi sono attesi alle 16.30, in piazza Matteotti, alla finalissima della staffetta a squadre di ‘Sfoglia senza frontiere’. Chi riuscirà a preparare e stendere la sfoglia di pasta migliore, nonostante alcuni divertenti ostacoli? I vincitori di questa sfida all'ultimo ‘mattarello’ saranno decretati dai giudici Franca Rizzi e chef Daniele Persegani.

Degustazioni e incontri

Presso l’area predisposta da Ersa in via Mercatovecchio, proseguiranno le degustazioni guidate, dal Montasio Dop con il miele alle lumache, senza trascurare i prodotti a marchio AQUA, i vini, lo zafferano e le birre artigianali, tutti rigorosamente prodotti in Friuli Venezia Giulia.

Bambini

Per i bambini sarà un’altra giornata di puro divertimento non solo nell’area bimbi allestita in via Mercatovecchio dall’Ersa dove potranno imparare a preparare gnocchi, pizza e a scoprire come nasce la mozzarella, ma anche in Corte Morpurgo che accoglierà i ‘Giochi di Corte’, intrattenimento e animazione a cura di Bianconiglio Playland & Cafè. Giochi anche con il Ludobus in piazza Primo Maggio (in caso di maltempo alla ludoteca comunale di via del sale) e tanto divertimento con il ‘Truccabimbi del Bosco’ del Consorzio del Tarvisiano in Largo Ospedale Vecchio.

Frico gigante

A causa del maltempo previsto per domani è stata annullata la preparazione del frico gigante programmata alle 12.30, in piazza Libertà.