Auto contro trattore: ferite due bambine

CODROIPO - Un trattore è finito contro un’auto. A rimanere ferite, fortunatamente in maniera lieve, due bambine.

I fatti

Il mezzo agricolo, che trasportava un rimorchio con dell'uva, si è scontrato con una vettura sulla quale viaggiava una famiglia austriaca. Il sinistro sì è verificato il 9 settembre, poco dopo mezzogiorno, sulla strada regionale 463. Il trattore stava imboccando l’arteria quando si è scontrato con la Citroën che procedeva in direzione di San Daniele del Friuli. Le cause - come anticipato dal Messaggero Veneto - sono ancora in corso di accertamento. Dopo l’impatto, l’automobile è finita nel fossato a bordo strada. Primo a intervenire l’assessore di Codroipo Giancarlo Bianchini, che passava di lì in quei minuti. Poco dopo sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno soccorso le bimbe. Assieme a loro anche i vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo e i carabinieri di San Daniele per i rilievi del caso.