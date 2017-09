Samira terza a Miss Italia 2017

UDINE - Samira Lui è arrivata terza al concorso nazionale di Miss Italia. La bellissima 19enne di Udine, la prima Miss Italia Chef della storia, che si è cimentata ai fornelli nei giorni scorsi aggiudicandosi il titolo dopo aver cucinato il frico, è salita sul podio dopo Laura Codén di Feltre, seconda, e Alice Rachele Arlanch, la bella rappresentante del Trentino Alto Adige, Miss Italia 2017. A condurre la serata ci ha pensato, per il secondo anno consecutivo, Francesco Facchinetti. In giuria Christian De Sica, Nino Frassica, Francesca Chillemi, Gabriel Garko e Manuela Arcuri.

Il profilo

Miss Miluna Friuli Venezia Giulia 2017: Samira Lui è alta 1.78, ha gli occhi neri e i capelli castani; mamma italiana, papà senegalese, è diplomata come perito tecnico nel settore dell’edilizia. Si è iscritta all’università per studiare cinema e intanto lavora come hostess. Appassionata di ballo caraibico, canto e recitazione, sogna di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Tifosa dell’Udinese, si ispira a Rihanna perché ʺnonostante le critiche, è sempre rimasta fedele a se stessaʺ. Partecipa a Miss Italia per ʺrompere gli schemiʺ.