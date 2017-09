Spaccata alla rivendita di moto di Pradamano

PRADAMANO - E' la terza 'spaccata' in pochi giorni dopo quelle che hanno interessato un negozio di biciclette a Reana e uno slot-bar di Udine. Questa volta a essere preso di mira dai ladri è stato il Drag Center di Pradamano, negozio e officina di motociclette di via Nazionale.

Il colpo è stato messo a segno alle 2 di lunedì mattina: con un furgone usato come ariete, i ladri hanno sfondato la vetrina riuscendo a portare via tre motociclette. Ingenti i danni, che sfiorano i 50 mila euro. Sul posto i carabinieri, che stanno raccogliendo elementi utili per identificare i malviventi (sarebbero stati ripresi da una delle telecamere di sorveglianza). Il furto è stato rapidissimo e i malviventi sono riusciti a fuggire in pochi minuti.

Drag Center è concessionario ufficiale Suzuki, Kymco, Fantic Motor, Mash e rivenditore autorizzato Kawasaki Husqvarna. Oltre al valore delle motociclette rubate, a far salire l'entità dei danni ci sono le vetrate infrante e le altre moto danneggiate in seguito allo sfondamento della vetrata.