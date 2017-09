Friuli Doc: bilancio positivo per l'edizione 2017

UDINE - Una XXIII edizione che ha dovuto fare i conti con il meteo, ma che ha sfidato la pioggia con un programma di appuntamenti molto ricco e grazie a un’organizzazione ben studiata. Nonostante il maltempo, anche quest’anno Friuli Doc ha registrato un trend positivo e sono state tante le persone che hanno raggiunto il centro di Udine e fatto vivere la città. La pioggia di questi giorni ha creato qualche disagio, ma organizzatori, operatori, artisti e pubblico hanno accolto favorevolmente il 'Piano P (pioggia)' e la kermesse ha saputo regalare comunque quattro giorni all’insegna della qualità e del divertimento.



Soddisfatto l'assessore Venanzi

«Friuli Doc è una manifestazione particolarmente complessa – spiega Alessandro Venanzi, assessore comunale alle Attività Produttive e Turistiche - che prevede il coinvolgimento, nel cuore di Udine, di oltre 150 stand, un centinaio di spettacoli e oltre 500 artisti. Nonostante il grande impegno richiesto e il meteo avverso, anche questa edizione si è rinnovata e ha funzionato bene sotto il profilo organizzativo. La qualità è cresciuta – sottolinea Venanzi - e siamo riusciti a posizionare la kermesse a un livello più alto, valorizzando tanti aspetti che qualificano il nostro territorio oltre alle bontà enogastronomiche. Quest’anno la mole di lavoro è aumentata molto per le questioni legate alla sicurezza, ma non posso che ritenermi soddisfatto per il risultato raggiunto ed essere felice di aver affrontato una sfida di questo tipo. E - conclude - ringrazio lo staff operativo che ho avuto accanto per l’efficienza e tutti i partner pubblici e privati che hanno voluto sostenere concretamente la rassegna con il loro prezioso contributo».

Una kermesse più forte del maltempo

L’esordio parzialmente bagnato di giovedì, giornata di apertura, è stato animato dal caloroso benvenuto della folla di spettatori e curiosi radunatasi per salutare l’alpino friulano Mattia Popesso, scelto come ospite per il taglio del nastro. Il venerdì di sole ha visto un’alta affluenza di pubblico che ha goduto appieno del programma della rassegna e si è concluso con esibizioni in tutte le piazze e un bagno di folla per lo straordinario show MT Live in piazza Libertà. Nella giornata di sabato il meteo è stato clemente, alternando momenti di pioggia a schiarite che hanno convinto il pubblico a raggiungere il centro dove stand, piazze e strade sono stati animati per tutto il giorno e grandi e piccini hanno potuto divertirsi con showcooking, laboratori, degustazioni, spettacoli e molto altro. Una pioggia scrosciante ha accompagnato, invece, la giornata di domenica che ha mantenuto comunque in programma la maggior parte degli eventi previsti. Al maltempo, infatti, l’organizzazione ha risposto con la copertura delle piazze allestite con gli stand dove i gazebi hanno consentito non solo di poter continuare a degustare le eccellenze enogastronomiche made in Friuli, ma anche di seguire gli spettacoli.