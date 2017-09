Nubifragio di Livorno: pronte a partire due squadre della Pc Fvg

FVG - La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia è pronta ad inviare a Livorno almeno due squadre di tecnici e volontari per contribuire a liberare le case dal fango e pulire le strade. A darne notizia l'assessore Paolo Panontin, che spiega come già nella tarda serata di domenica, su richiesta del Dipartimento nazionale della Protezione civile, la Sala operativa regionale ha attivato due squadre dei Gruppi comunali, che sono pronte a partire da Palmanova qualora il Dipartimento nazionale dovesse confermare la richiesta.



Al momento, comunque, stanno facendo fronte alle immediate necessità di aiuto i soccorsi provenienti dalle regioni più vicine. «Anche nell'occasione di questa tragica emergenza la nostra Protezione civile, se necessario, saprà intervenire, portando il proprio aiuto ad una popolazione duramente provata, così come in passato ha sempre saputo fare in situazioni analoghe», sottolinea Panontin, esprimendo il profondo cordoglio e la solidarietà ai familiari delle vittime dell'alluvione e la vicinanza del Friuli Venezia Giulia alla cittadinanza intera.