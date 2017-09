‘Un Ferragosto all’italiana’ al Visionario il road-movie del friulano Canderan

UDINE - Martedì 12 settembre alle 20.30 al Visionario è in programma la presentazione di ‘Un Ferragosto all’italiana’, emozionante e divertente road-movie del regista e produttore friulano Christian Canderan, patrocinato dall’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM). Ospiti della serata il regista e i protagonisti del film, Vito Zucchi e Alessio Gambon.



Il film

Una commedia «on the road» – interamente girata con una piccola GoPro – che racconta la rocambolesca avventura di Bruno, anziano avvocato disabile, e del suo accompagnatore Roberto, giovane neolaureato, che dal Friuli dovranno raggiungere il Molise per un matrimonio, in un infernale weekend di ferragosto dal bollino rosso. Paesaggi spettacolari, usanze e tradizioni regionali, oltre a un bel po' di enogastronomia tipica si incroceranno in questa avventura dai continui e divertenti colpi di scena. Un originale film d’autore sul Made in Italy per sorridere un po' alla vita.



L’autore, produttore e regista

Nato nel 1978 a Spilimbergo (Pordenone), Christian Canderan è un autore, produttore e regista cinematografico indipendente friulano. Nel 2005 ha fondato il marchio SunFilms, con il quale ha realizzato molti audiovisivi istituzionali e commerciali per affermate aziende italiane, documentari storici, e film di fiction, che hanno ricevuto numerosi riconoscimenti sia a livello nazionale che internazionale. I suoi film sono stati proiettai in vari eventi legati al Made in Italy, da Roma a Milano, da Parigi a New York, dal Brasile all'Australia, riscuotendo importanti consensi di pubblico e critica.



Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.