Palio, caccia al tesoro e Maratonina del Gusto, a Udine

UDINE - Anche Confcommercio Udine partecipa alla 18^ edizione della Maratonina. Lo fa con iniziative consolidate come il palio dei Borghi e la collaborazione con Anà-Thema teatro e la novità della Maratonina del Gusto.

Il Palio

Presentato alle 18 di sabato 16 settembre in piazza Libertà, il Palio metterà a confronto per la sesta volta i podisti dei 7 Borghi cittadini: Filippo Bertossi e Simona Rizzato per Poscolle, Carlo Spinelli Barrile e Erika Bagatin per San Lazzaro, Carlo Lamparelli e Mariangela Stringar per Pracchiuso, Pietro Farina e Francesca Basso per Villalta, Luca Narduzzi e Giulia Tardivello per Aquileia, Giuseppe Cozzo e Gabriella Peressutti per Grazzano, Andrea Del Cet e Martina Santarelli per Gemona. La somma dei tempi uomo-donna disegnerà la classifica finale.

Teatro e Gusto

Giovedì 14, in serata, è poi in programma la caccia al tesoro con delitto nel centro storico a cura di Anà-Thema teatro, mentre la Maratonina del Gusto si svolgerà da martedì 12 a sabato 16. Per partecipare sarà sufficiente una consumazione (minimo 2,5 euro) in uno dei 6 locali aderenti (Black Stuff, Pizzeria Lampara, Dok Dall'Ava Udine, Gianduia, Bar Glass e Bar Savio). Ricevuta una tessera con timbro alla prima tappa, assieme al tassello di un indovinello da risolvere, i partecipanti potranno cercare gli altri indizi nei restanti 5 locali. Raggiunto infine il luogo indicato dall’indovinello, scatteranno una foto con tessera timbrata in mano e la invieranno a maratoninadelgusto@gmail.com. I primi a concludere la Maratonina del Gusto vinceranno un weekend per 2 persone al circuito enogastronomico "Gusto Carnia». I vincitori (in palio anche altri omaggi) saranno premiati domenica 17 durante il Pasta Party della Maratonina.