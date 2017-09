A Pantianicco arriva la 48ma Mostra Regionale della Mela

PANTIANICCO – Torna per la sua 48ma edizione la Mostra Regionale della Mela dal 22 al 24 settembre e dal 27 settembre al 1 ottobre. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui tradizionali appuntamenti che la caratterizzano. Venerdì 22 settembre alle 16 per i tecnici: classifica cassette mele in concorso alle 18 apertura 48ma mostra regionale della mela. Alle 19 inaugurazione mostra «La mela: il pomo per tutte le stagioni storia, leggende e curiosità intorno alla mela» a cura di Patrizia Novajra alle 20 inaugurazione mostre «Una musa discreta senza veli» personale di Sesto Mineo e «Esperienze cromatiche» personale di Mirella Zecchin (orari: venerdì 20-23; sabato 18-23; domenica 9-23) segue cena speciale (Menù completo € 12 primo, secondo, contorno, acqua o vino, dolce), alle 20.30 Royal Gala Music Festival il talent friulano della musica inedita, esibizione dei 12 artisti selezionati in tutta la regione. Ospiti i vincitori dell’edizione 2016 I Rever. Ospite Luciano Lunazzi, esposizione delle sue opere pittoriche. Area acconciature vintage gratuite eseguite da Hair Styling Roby. Sabato 23 settembre alle 10 torneo di calcio femminile sul campo sportivo di Pantianicco primo Fuji Footbal Cup, alle 18 inaugurazione ufficiale 48ma Mostra regionale della mela segue convegno tecnico sulla melicoltura, premiazioni migliori cassette di mele e 16mo concorso internazionale per il miglior succo, sidro e aceto di mele alle 21 serata danzante con l’orchestra Mulino del Po. Domenica 24 settembre alle 8.30 iscrizione e colazione quinto motoraduno Fim Motomela in collaborazione con i Motomas alle 10 partenza giro turistico, alle 12.30 pranzo con la comunità di Pantianicco (in collaborazione con Pro Loco Saletto), alle 14.30 assegnazione del premio Pantianins Tal Mont, alle 15 intrattenimento per bambini: «100 kg di mele per te» cartoline volanti lanciate in cielo dai bambini, alle 16 si balla con l’orchestra Collugium alle 18.30 aperitivo con il… mitico Sdrindule, alle 20 si continua a ballare per il gran finale con l’orchestra Collegium.

La seconda settimana di festeggiamenti

Mercoledì 27 settembre alle 20.30 serata culturale dedicata a Marcella Cisilino: insegnante diuturna con interventi e pause musicali. Giovedì 28 settembre alle 20.30 serata teatrale «Jo i soi di pais. Un pais cencja passat, a le un pais cencja …futur» di e con Dino Persello, alle 20.30 gara di briscola «Gastronomica» gironi a otto coppie, alle 20.30 serata dell'apicoltore: conferenza tecnica e premiazioni 27mo concorso mieli, cena conviviale. Venerdì 29 settembre alle 20.30 serata con musica, alle 21 elezione dei «più belli del reame» Miss Mela & Mr Melo 2017 e selezione per il concorso Miss Alpe Adria International e Alpe Adria Boy, alle 22.30 cover band rock Ponk Armada. Sabato 30 settembre alle 16 consegna delle torte per il concorso dolci a base di mele e miele, alle 20.30 premiazione concorso dolci a base di mele e miele, alle 21 serata danzante con l’orchestra spettacolo Giuliano e i Baroni. Domenica 1 ottobre alle 8.30 ritrovo e iscrizioni 29ma marcia tra i meli (magnalonga), alle 9.30 partenza 29ma marcia tra i meli gara podistica non competitiva 10 km con tre punti di ristoro, alle 14 gara ciclistica per amatori 19mo Trofeo Cragno Franco, alle 15 intrattenimento per bambini «100 kg di mele per te» cartoline volanti lanciate in cielo dai bambini, alle 16 si balla con l’orchestra Gimmy e i Ricordi, alle18.30 intrattenimento di «Quella sporca mezza dozzina», alle 20 gran finale con l’orchestra spettacolo Gimmy e i Ricordi. Apertura chioschi tutti i giorni dalle 19 e la domenica dalle 9. Per informazioni: www.prolocopantianicco.it.