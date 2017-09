Donna scomparsa da Bertiolo: l'appello del marito per ritrovarla

BERTIOLO - Dal 23 agosto non si hanno più sue notizie. Sa quando Antonella Rossetto, 48 anni, è uscita dalla sua abitazione di Bertiolo. Ora il marito, Devis Maier, lancia un appello dalle pagine de Il Gazzettino: «Il 23 agosto, dopo aver pranzato insieme è sparita nel nulla - afferma -. Da allora non ho più notizie di lei e sono molto angosciato, preoccupato. Temo che possa esserle successo qualcosa di brutto. Non avrebbe mai lasciato i suoi tre figli e i suoi 5 nipoti; noi la amiamo con tutti noi stessi e lei ci ama. Vi prego, aiutatemi a trovarla».

L'uomo si è rivolto ai carabinieri di Mortegliano ma, fin'ora, non sono emerse novità. «Adesso sono disperato - dice ancora Devis a Il Gazzettino - Non dormo, non mangio, la mia ultima speranza è un appello a tutti, anche a lei, se mi può sentire, leggere: io la amo. Per favore, torna a casa. Io ti amo. Se qualcuno è con lei la lasci andare, che torni dalla sua famiglia, dai suoi figli».



L'ultima volta che è stata vista, Antonella indossava un paio di pantaloni verdi con le tasche, una maglietta bianca con lo scollo a 'v', un paio di scarpe da ginnastica. Ha i capelli neri e lunghi, gli occhi neri, corporatura media. Si è allontanata a piedi da casa.