Ciclismo di alto livello a San Pietro al Natisone

SAN PIETRO AL NATISONE – Grande attesa nel Cividalese per il quinto Gp Valli del Natisone – 15mo Trofeo Banca Popolare di Cividale riservato a ciclisti juniores e organizzato dalla Ciclistica Forum Iulii con il supporto del Gs Giro Ciclistico del Friuli Venezia Giulia. La corsa, che gode del patrocinio della Provincia di Udine e dei Comuni di San Pietro al Natisone e di Pulfero, è sponsorizzata come sempre dall’istituto di credito cividalese e partirà alle 10 da San Pietro all’altezza del municipio in via Alpe Adria. Saranno tra i 70 e gli 80 i ciclisti al via provenienti da tutto il Nord Italia e dalla Slovenia che si daranno battaglia su un percorso di 12 chilometri ripetuto per dieci volte che attraverserà Azzida, Ponte San Quirino, Vernasso, Spagnut, Cras, Tiglio e Ponteacco, per concludersi nuovamente in via Alpe Adria a San Pietro al Natisone dove è posto l’arrivo previsto intorno alle ore 13. Si tratta di una delle ultime gare stagionali del comitato regionale della Federazione ciclistica alla cui realizzazione hanno contribuito in modo determinante, oltre al sodalizio promotore e agli sponsor, il sindaco del capoluogo valligiano Mariano Zufferli e il vicepresidente della Provincia Mattiussi che hanno assicurato il sostegno all’iniziativa. La gara è valida anche per l’assegnazione della maglia di campione provinciale di Udine. L'edizione 2016 venne vinta da Tadej Pogacar del team Radenska-Ljubliana. L’8 ottobre sarà la volta del Trofeo Città di Cividale, altra importante gara juniores che coinvolge il territorio del Friuli orientale.