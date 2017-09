‘Art tal ort’: a Fagagna arriva l’8° Festival di arte per strada

FAGAGNA - Sabato 16 e domenica 17 settembre a Fagagna torna ‘Art tal ort’, l'imperdibile appuntamento con la follia e il talento degli artisti di strada. Ballerini, giocolieri, cabarettisti, clown e musicisti provenienti da tutto il mondo per un intero fine settimana animeranno dal primo pomeriggio a tarda notte ogni angolo della cittadina collinare. Un appuntamento arrivato quest’anno alla sua 8^ edizione e organizzato dall’associazione culturale Felici ma Furlans per la direzione artistica di Tommaso Pecile con collaborazione di Comune di Fagagna e Pro Loco di Fagagna, e grazie al sostegno della Regione Fvg e della Fondazione Friuli, in partnership con Radio Onde Furlane. Una due giorni molto attesa dal pubblico che ogni anno invade letteralmente Fagagna: strade di sassi, cortili e piazzette divengono un palcoscenico a cielo aperto, diffuso, un luogo in cui in ogni angolo si aprono universi affascinanti e stravaganti grazie a un intenso programma con spettacoli di ogni genere.

Non si faranno fermare dal maltempo

‘Art tal Ort’, andrà in scena con qualunque condizione metereologica – in caso di pioggia gli spettacoli si terranno al coperto – sabato 16 settembre e domenica 17 a partire dalle 15. Parteciperanno decine tra artisti e compagnie ospiti, con oltre 60 eventi, per un fine settimana da non perdere. Alla direzione artistica di Tommaso Pecile quest’anno si aggiungono, è una delle novità, per la parte performativa Eva Geatti (Cosmesi), per quella installativa/visuale Elena Tammaro (Etrarte) e per la parte di musica classica e contemporanea Agnese Toniutti (Salotto musicale Fvg).

Tantissimi gli artisti protagonisti

Arriva dall’Argentina l’ospite più esplosivo, la star internazionale, lo psico-clown Loco Brusca che porterà a Fagagna tre spettacoli: ‘Mr. X’, ‘L’uomo schizofrenico del XXI secolo’ e ‘Il treno è partito’; da Bologna arrivano i Massimo Volume, band post rock icona del rock Made in Italy; leggende di casa nostra che hanno conquistato l’Europa: ci saranno anche i Mad Scramble; per i piccoli lo spettacolo ‘Gocce, liocorni ed arcobaleni’ con la Compagnia Momom; giocoleria di tanta azione e poche parole poi quella di Luca Tresoldi e il suo Circo tresoldi. Non potevano mancare la first lady della risata par furlan Caterina ‘Catine’ Tomasulo, e la comicità di FELICI ma furlans. Proprio nell’ambito di Art tal ort saranno presentate le nuove puntate di FELCI ma furlans che vedranno protagonista la dottoressa Facchin, una dottoressa che in realtà è geometra e che affronta alcuni dei mali più comuni con il motto di ‘nol è mai un mâl cence un ben’. Ma questi sono davvero solo alcuni dei nomi che saliranno sui palchi disseminati negli angoli di Fagagna.

Le anticipazioni

Difficile resistere fino a sabato 16? Nessun problema, quest’anno c’è anche ‘Aspettando Art tal Ort’, un assaggio del festival dal 12 al 15 settembre. Alcuni degli artisti ospiti del Festival si esibiranno in numerosi comuni tra le province di Udine e Pordenone, ovvero a: Campoformido dove ieri sera è stato ospitato il primo spettacolo, Moruzzo, Forgaria, Rive D’Arcano, Travesio, Ragogna e Colloredo di Monte Albano.

Street food made in Fvg

Per chi invece è disposto ad aspettare fino al prossimo fine settimana o vuole rivedere quello che ha assaporato in ‘Aspettando’ l’appuntamento è a Fagagna: l’ospite spettatore che arriverà nel centro storico della cittadina collinare avrà solo l’imbarazzo della scelta. Per trovare subito lo spettacolo di suo gusto non dovrà far altro rivolgersi agli info point allestiti in occasione della manifestazione dove i volontari consegneranno brochure e mappe con tutti gli spettacoli. Un’occasione unica di incontro con artisti straordinari e un momento di intensa convivialità, partecipazione, condivisione, grazie anche ai gazebo organizzati dalla Pro loco in collaborazione con ristoratori ed esercenti del paese, dove si potrà assaporare lo street food alla friulana, cibo di strada preparato con ingredienti a km0, proposti dalla Pro loco e dai Borghi con la collaborazione dei ristoratori del paese.

Info: www.artalort.it | info@artalort.it | Facebook |