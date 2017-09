A Torreano la festa delle fate degli elfi e degli unicorni

TORREANO - Un modo per richiamare Le Fate, gli Elfi e gli Unicorni è quello di cantare, danzare, giocare in allegria, ridere, scherzare, ma anche dipingere e creare. Queste creature amano le persone creative allegre e originali. Domenica 1 ottobre appuntamento per tutti i bambini a Torreano in frazione Masarolis, dove sarà possibile trovare il proprio nome fatato, il proprio vestito e scoprire il regno al quale si appartiene a quel punto i partecipanti saranno pronti per la scuola di Magia: costruiranno la propria bacchetta magica, scriveranno in modo fatato su pergamena e renderanno il proprio vestito fiabesco. Sarà inoltre possibile partecipare ad una caccia al tesoro e insieme ai propri compagni di regno e creare amuleti e pozioni magiche. Spazio anche al linguaggio dei Fiori e delle Gemme con cui decorare il regno ed ancora giochi di gruppo e prove di coraggio porteranno al ritrovamento del tesoro, di ogni singolo regno, che verrà condiviso. A seguire l’accensione del fuoco della Grande Madre e racconto magico. Per concludere tutti potranno partecipare al Gran Ballo finale dei Quattro Regni con lancio della Polvere Magica. Ecco il programma: alle 10.30 laboratori di strumenti magici e scuola di magia, alle 12.30 esibizione dei Maghi, dalle 13 alle 14 pranzo, alle 14 Caccia al Tesoro, alle 16.30 Grande Madre delle Fate con accensione del fuoco fatato e racconto magico, alle 17.30 Gran Ballo di tutti i partecipanti con lancio di polvere magica La giornata sarà resa lieta dalla dolce musica del Violoncello, e poi ancora mercatino di artigianato incantato e cibi fatati. Costo per ogni bambino: 5 €. Per informazioni: www.adrianaonlus.it.