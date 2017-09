Udine, musica a scuola con le danze friulane

UDINE – Un proposta didattica tra folclore e tradizione. Le insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria che lo vorranno potranno seguire il seminario di danze popolari tenuto da Lorena d'Agostini domenica 1 ottobre dalle 9.30. Nuove generazioni e tradizione: sembra un dualismo inconciliabile ma l’esperienza svolta in questi anni giocando con i bambini ci ha resi consapevoli di quanto sia importante far conoscere e valorizzare il passato compreso quello legato alle musiche e danze popolari. Il seminario offrirà la possibilità, attraverso alcune delle danze tradizionali friulane più note, di svolgere un percorso di educazione ritmico-musicale con proposte differenziate a seconda dell’età dei bambini. Ai più piccoli saranno dedicate le filastrocche, utili strumenti per il riconoscimento e la differenziazione tra pulsazione e ritmo mentre per i più grandi verranno proposte semplici coreografie corredate da attività che consentiranno di iniziare una prima conoscenza dei simboli della scrittura musicale. Per informazioni: www.praticamentemusica.it.