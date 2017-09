Nuova edizione per il Festival della Canzone Friulana!

MANZANO - È partito il conto alla rovescia per la 4°edizione del Festival della Canzone Friulana. L'iniziativa, promossa dal Comune di Manzano e dalle amministrazioni comunali che aderiscono alla convenzione ‘Noi Cultura & Turismo’ ossia Buttrio, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone, è entrata ufficialmente nel vivo.

16 finaliste

Le canzoni finaliste sono 16, presenti anche proposte giunte a Manzano da altre regioni italiane come Puglia e Campania. Curiosa la partecipazione triestina a conferma che la musica può superare qualsiasi avversità. Ad aderire persone di tutte le età che, per i loro brani, si sono ispirate a diversi generi musicali. Se pensate il prossimo ottobre di assistere a performance stile ‘villotta’ friulana, cambierete idea all'ascolto del primo accordo musicale: sul palco si alterneranno pezzi rock, pop e funky per una serata resa indimenticabile anche grazie alla presenza dell'orchestra. L'offerta musicale, assolutamente al passo coi tempi è dettata anche dalla giovane età di partecipazione dei concorrenti che, per questa quarta edizione, parte dai 16 anni. Ad accompagnare i concorrenti ci sarà la prestigiosa orchestra del Friuli Venezia Giulia ‘Mitteleuropa’ che attualmente conta 47 professori d’orchestra stabili.

Laboratori estivi per gli artisti

Per gli artisti, l’estate appena trascorsa, è stata molto impegnativa: per loro laboratori riservati, suddivisi in base alle necessità di cantanti e arrangiatori, sotto la guida del direttore artistico del festival Valter Sivilotti. Un grande lavoro quello dei laboratori di formazione, con lezioni di recitazione, dizione, tecnica vocale ed interpretativa, e presenza scenica con due grandi esperti del settore musicale e teatrale, i maestri Franca Drioli e Walter Mramor.

I giurati

La giuria di qualità composta da Valter Sivilotti, Direttore Artistico del Festival della Canzone Friulana; Andrea Del Favero, Direttore Artistico di Folkest; Ferruccio Ceschia, discografico; Franco Calabretto, Direttore Artistico di Mittelfest ed infine Alessio Screm, docente di storia della musica nonché curatore di rubriche culturali sono pronte ad emettere il loro verdetto anche grazie alla collaborazione del pubblico che sarà presente in sala il prossimo 6 ottobre.

La serata finale

Al teatro Giovanni da Udine andrà in scena l’unico concorso canoro dedicato alla canzone in lingua friulana che, da oltre 50 anni, scopre talenti della nostra regione e che si sta trasformando sempre più una competizione nazionale. Per partecipare alla serata è necessaria la prenotazione dei biglietti: la serata, gratuita, prevede la prenotazione obbligatoria che si potrà effettuare dall’11 al 29 settembre, telefonicamente al numero 0432.938367 con il (Lunedì - Mercoledì 9/12) oppure via mail a: biblioteca@comune.manzano.ud.it.