Scuola, la Provincia finanzia la manutenzione del tetto della materna di Latisanotta

UDINE - La Provincia di Udine finanzia la straordinaria manutenzione del tetto della scuola materna 'don Baradello' di Latisanotta. Nell’ultima seduta della giunta, l’esecutivo ha deliberato un contributo pari a 5 mila euro a integrazione di una precedente quota pari a 14 mila euro, così lo stanziamento consentirà di sostenere l’esecuzione dell’intera opera. «Il tetto è in lamiera grecata e necessita di interventi in diversi punti per risolvere i problemi collegati alla ruggine», spiegano dalla scuola. Quindici i giorni complessivi per la realizzazione dell’intervento che, di fatto, consiste nella pulizia dei vari elementi della copertura e nella successiva verniciatura.

Avviata nel 1951, la scuola dell’infanzia paritaria parrocchiale accoglie una sessantina di bambini dai 3 ai 6 anni provenienti da Latisanotta e da Latisana. «Siamo soddisfatti per la tenuta delle iscrizioni: quest’anno a fronte di 17 bambini che sono passati alle scuole primarie, abbiamo 20 nuovi iscritti tra i piccoli – spiega monsignor Carlo Fant ringraziando la Provincia per la vicinanza e la sensibilità nei confronti delle esigenze della scuola e della comunità di Latisanotta –. Un segnale della fiducia che le famiglie ripongono nel servizio della scuola, nell’operato delle maestre e, quindi, più in generale nella proposta educativa annuale arricchita dall’insegnamento del friulano, dai corsi di psicomotricità, dai progetti di lingua inglese, di religione e dal laboratorio teatrale che vede i bambini protagonisti nella festa del Santo Natale, ma anche i genitori nell’appuntamento di fine anno scolastico».