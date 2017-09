Si allunga il cantiere per la terza corsia in A4

FVG - Si allunga di cinque chilometri il cantiere per la terza corsia in A4. I lavori per il suo prolungamento, che si svolgeranno in due fasi, inizieranno alle 21 di giovedì 14 settembre e dureranno fino alle 5 del mattino di venerdì 15 per quanto riguarda la prima fase, mentre la seconda è stata pianificata da lunedì 18 a venerdì 22 settembre. Il tratto interessato va dal km 480 al km 485, in comune di Porpetto (in Friuli Venezia Giulia).

Riduzione delle corsie

In questo tratto le corsie di marcia vengono ridotte a 3 metri e 50 di larghezza e viene eliminata la corsia di emergenza; vengono inoltre chiuse le piazzole di sosta. La prima attività in programma giovedì 14 e venerdì 15 prevede la cancellazione della segnaletica orizzontale bianca che verrà sostituita con quella gialla 'di cantiere'. Da lunedì 18 a venerdì 22 settembre, invece, verranno collocati i new jersey che delimiteranno la carreggiata. Anche in questo tratto, sono attivi i varchi (sono complessivamente 40 su tutto il lotto) per consentire gli ingressi di emergenza. Nel tratto interessato dai lavori il limite di velocità – per tutti i veicoli - resta fissato a 80 chilometri all’ora mentre per i mezzi pesanti è ridotto a 70 chilometri all’ora con divieto di sorpasso.