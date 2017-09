Gesteco e Cda, insieme, per comunicare 'sicurezza'

UDINE - Gesteco, realtà storica del Gruppo Luci, da sempre impegnata nel settore ambientale e della sicurezza sul lavoro, insieme a Cda, azienda leader nel settore della distribuzione automatica di bevande e snack, presentano un progetto che nasce da un’idea condivisa e dai valori più profondi delle due aziende: fare e divulgare la cultura della responsabilità in un’ottica di prevenzione. Da oltre 10 anni Gesteco utilizza canali originali e informali per promuovere sicurezza sul lavoro, fare prevenzione e migliorare le abitudini quotidiane del lavoratore, in ufficio e outdoor. Oltre agli spettacoli teatrali che hanno raggiunto più di 22.000 persone in ambito prevenzione e sicurezza sul lavoro, Gesteco propone 'Chicchi di Sicurezza', un progetto che include sicurezza stradale, precauzioni nell’uso del cellulare e buone abitudini per una salute durevole, sempre nel rispetto dell’ambiente.



Grazie alla collaborazione con Cda, sui distributori automatici del caffè dotati di schermo touch screen, diffusi sul territorio regionale e presenti in diverse tipologie di strutture (uffici, palestre, aule studio, locali commerciali, industrie, ...), verranno proiettate delle 'pillole', o meglio, dei 'Chicchi di Sicurezza'. Si tratta di diversi video, della durata dell’erogazione di un caffè, creati per incoraggiare lo scambio di informazioni e buone prassi negli ambienti lavorativi, in famiglia, e non solo. La nuova tecnologia touch screen dei distributori Cda, rappresenta la nuova frontiera del distributore automatico. Attraverso questo strumento infatti, è possibile divulgare all’interno delle strutture ospitanti messaggi come appunto 'Chicchi di Sicurezza'.



Cda, da sempre attenta alle novità e alla ricerca in ambito vending, possiede nel suo parco macchine diversi distributori touch screen e si pone come obiettivo quello di aumentarne la diffusione il più possibile. Le tematiche dei 'Chicchi di Sicurezza' saranno varie e cambieranno ogni mese, con l’intento di toccare i temi più importanti e le problematiche più diffuse nel mondo della sicurezza e del benessere, in un momento piacevole e condiviso da tutti, come quello del caffè. Il progetto di Gesteco e Cda gode del patrocinio di Animaimpresa, associazione di riferimento per la promozione e la diffusione della Responsabilità Sociale d’Impresa, impegnata nello Sviluppo Sostenibile presso Aziende, Enti, Istituzioni ed Organizzazioni, dentro e fuori Regione.